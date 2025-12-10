36 साल पहले विनोद खन्ना ने किया था ऐसा डांस, Dhurandhar में अक्षय खन्ना के वायरल डांस से तुलना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करने में धुरंधर वाकई में धुरंधर निकली है। फिल्म की कमाई सबको चौंका रही है। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी खूब देखने को मिल रही है। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी इस फिल्म का हर किरदार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं रणवीर से ज्यादा तारीफें अक्षय खन्ना की हो रही है। फिल्म में जो डांस अक्षय खन्ना ने किया वो खूब वायरल (Akshay Khanna Viral Dance) है, लेकिन उसकी कहानी असल में सालों पुरानी है।

अक्षय ने कॉपी किया पापा विनोद खन्ना का डांस फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। फिल्म में अक्षय के किरदार की जितनी तारीफ हो रही है। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना का एक डांस भी है, जो इस वक्त जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का एक गाना FA9LA इस पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय इस पर झूमते हुए नजर आए हैं।