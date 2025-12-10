36 साल पहले विनोद खन्ना ने किया था ऐसा डांस, Dhurandhar में अक्षय खन्ना के वायरल डांस से तुलना
Dhurandhar Movie: फिल्म धुरंधर में रणवीर से ज्यादा तारीफें अक्षय खन्ना की हो रही है। फिल्म में जो डांस अक्षय खन्ना ने किया वो खूब वायरल (Akshay Khanna ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करने में धुरंधर वाकई में धुरंधर निकली है। फिल्म की कमाई सबको चौंका रही है। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म को लेकर लोगों में दीवानगी खूब देखने को मिल रही है। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी इस फिल्म का हर किरदार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वहीं रणवीर से ज्यादा तारीफें अक्षय खन्ना की हो रही है। फिल्म में जो डांस अक्षय खन्ना ने किया वो खूब वायरल (Akshay Khanna Viral Dance) है, लेकिन उसकी कहानी असल में सालों पुरानी है।
अक्षय ने कॉपी किया पापा विनोद खन्ना का डांस
फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है। फिल्म में अक्षय के किरदार की जितनी तारीफ हो रही है। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना का एक डांस भी है, जो इस वक्त जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का एक गाना FA9LA इस पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। रहमान डकैत के किरदार में अक्षय इस पर झूमते हुए नजर आए हैं।
Akshaye Khanna copied the steps of his father Vinod Khanna sahab in #Dhurandhar 😍— Siddharth Mathur (@TheSidMathur) December 9, 2025
pic.twitter.com/btC0M4bdpH
इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी जमकर दीवानगी देखने को मिल रही है। पॉपुलैरिटी को देखते हुए मेकर्स ने इस गाने को ही रिलीज कर दिया। बताया गया कि गाने में अक्षय खन्ना ने जो डांस किया असल में उसकी प्रेरणा उन्हें अपने पिता से मिली है। दरअसल अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना ने सालों पहले ठीक ऐसा ही डांस किया था। विनोद खन्ना का सालों पुराना ये वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें वो वैसे ही हुबहू डांस करते नजर आ रहे हैं।
1989 में विनोद खन्ना ने किया था डांस
दरअसल दिवंगत अभिनेता और अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना का जो डांस वायरल हो रहा है, वो असल में आज से करीब 36 साल पुराना है। वीडियो 1989 का बताया जा रहा है, जब विनोद खन्ना एक चैरिटी इवेंट के लिए पाकिस्तान के लाहौर गए थे। जहां उन्होंने रेखा और अमिताभ बच्चन के साथ डांस किया था। इस इवेंट में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और क्रिकेटर जावेद मियादांद भी एक ही मंच पर दिखे थे। उसी इवेंट में विनोद खन्ना ने डांस किया था और अब वही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग अक्षय खन्ना के डांस से जोड़ रहे हैं।
Rehman Dakait ka farmaan hai: Vibe Unstoppably on this banger from Sher-E-Baloch🔥— Jio Studios (@jiostudios) December 9, 2025
Book your tickets.
🔗 - https://t.co/cXj3M5DFbc#Dhurandhar Roaring In Cinemas Worldwide.@RanveerOfficial #AkshayeKhanna @duttsanjay @ActorMadhavan @rampalarjun #SaraArjun @bolbedibol… pic.twitter.com/e2GGdmsxXv
आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर के गाने FA9LA में अक्षय खन्ना ने जो डांस किया उसे Flipperachi और उनकी टीम ने तैयार किया है। ये एक बहरीन गाना है, जिसके रैपर Flipperachi हैं। इनका असली नाम हुस्साम आस्सिम है, सयुंक्त अरब अमीरात में अपने रैप स्टाइल और गानों को लेकर काफी मशहूर हैं। वहीं धुरंधर की बात करें तो फिल्म जल्द ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।
