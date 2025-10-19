Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Vinod Khanna की फिल्म ने 47 साल पहले मनाई थी धुआंधार Diwali, आज भी अटूट है ये रिकॉर्ड

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    Diwali Biggest Hit: दीवाली के मौके पर 47 साल पहले सुपरस्टार विनोद खन्ना (Vinod Khanna) की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसने कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करके दिखाई थी। आज भी उस मूवी का एक अटूट रिकॉर्ड कायम है। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं-

    prefferd source google
    Hero Image

    दीवाली पर विनोद खन्ना की फिल्म का कमाल (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Diwali के फेस्टिव सीजन की बहार हर तरफ नजर आ रही है। सिनेमा जगत के लिए भी दीवाली का ये पर्व हमेशा से खास रहा है। इस आधार पर हम आपको वेटरन एक्टर रहे विनोद खन्ना (Vinod Khanna) की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने दीवाली रिलीज के तौर पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करके दिखाई थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिलीज के 47 साल बाद विनोद की इस मूवी का एक अटूट रिकॉर्ड आज भी कायम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

    दीवाली की सबसे हिट विनोद खन्ना की ये मूवी

    फिल्मों की रिलीज के लिए दीवाली का सीजन बेहद अहम और खास रहता है। ज्यादातर फिल्में दीवाली के मौके पर कमाई के मामले में शानदार कलेक्शन करके दिखाती हैं, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है। ऐसे ही एक फिल्म को साल 1978 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया गया था, तारीख थी 27 अक्टूबर और उस साल दीवाली 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर (Muqaddar Ka Sikandar), जिसमें विनोद के अलावा सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी लीड रोल में मौजूद थे। 

    diwaliboxoffice (8)

    प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस मूवी में रेखा, राखी, अमजद खान और रंजीत जैसे अन्य कई कलाकारों ने अहम भूमिका को अदा किया था। आलम ये रहा था कि शानदार कहानी और स्टार कास्ट की कमाल की एक्टिंग की बदौलत मुकद्दर का सिकंदर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मूवी का नेट कलेक्शन 9 करोड़ रहा था, जबकि इसकी लागत 1 करोड़ रही थी। 

    DIWALIBOXOFFICE (6)

    मुनाफे के आधार पर देखा जाए तो मुकद्दर का सिकंदर दीवाली के मौके पर सबसे अधिक प्रॉफिट कमाने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म मानी जाती है और 47 साल बाद भी फिल्म का ये रिकॉर्ड कायम है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।  

    इस दीवाली पर रिलीज होंगी ये मूवीज

    गौर किया जाए 2025 की दीवाली की तरफ तो इस बार दो फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलेगा। एक तरफ हॉरर कॉमेडी फिल्म थामा (Thamma) है और दूसरी तरफ लव स्टोरी थ्रिलर एक दीवाने की दीवानियत (Ek Deewane Ki Deewaniyat) है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इस बार दीवाली पर कमाई के मामले में कौन सी मूवी बाजी मारेगी। 