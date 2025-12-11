Dhurandhar में अक्षय खन्ना की मुरीद हुई Ex गर्लफ्रेंड, कभी 'रहमान डकैत' के प्यार में पागल थी ये बॉलीवुड हसीना!
Akshaye Khanna in Dhurandhar: अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर के जरिए खूब चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाकर वो लो ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किस्मत तो बदलती है और जब बदलती है राजा एक रंक और रंक एक राजा बन जाता है। किस्मत के सितारे अगर गर्दिश में जाते हैं तो वही सितारे आपको सातवें आसमान पर भी पहुंचाते हैं। अब आप एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को ही ले लीजिए। अक्षय खन्ना जब तक हीरो बनकर उन्हें वो स्टारडम हासिल नहीं हुआ लेकिन आजकल फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) से अक्षय खन्ना ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो वो हीरो रहते नहीं कर पाए। धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर अक्षय खूब वाहवाही बटोर रहे हैं और अब इसी बीच अक्षय की एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर खूब प्यार लुटाया है।
अक्षय के लिए आया एक्स गर्लफ्रेंड का पोस्ट
दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत (Dhurandhar Akshaye Khanna) का किरदार इतनी संजीदगी से निभाया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ अक्षय का ही नाम है। इसी बीच अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड तारा शर्मा (tara Sharma) भी फूली नहीं समा रही हैं। तारा शर्मा (Tara Sharma Akshaye Khanna) ने अक्षय की तारीफ में खूब पुल बांधे हैं।
तारा ने सोशल मीडिया पर अक्षय के लिए एक पोस्ट किया है और जमकर तारीफ की है। तारा ने लिखा कि,
'बहुत-बहुत बधाई हो अक्षय! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारा पूरा इंस्टा फीड सिर्फ 'धुरंधर' से भरा पड़ा है, खासकर वो गाना और आपकी वो शानदार एंट्री। बचपन से लेकर अब तक एक-दूसरे को जानने और देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप एक्टिंग के अपने जुनून पर डटे रहे। हमारे स्कूल के नाटक शायद हम सभी के लिए परफॉर्मिंग की दुनिया में पहला कदम थे, और तब से ही हम जानते थे कि तुम यही करोगे। शायद मैं जिस सबसे निजी व्यक्ति को जानती हूं, वह तुम हो। तुम्हारे शांत कड़ी मेहनत का फल अब तुम्हें मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं।'
कभी तारा शर्मा के प्यार में थे अक्षय खन्ना
आपको बता दें कि ये खबरें बॉलीवुड में एक वक्त पर खूब उड़ी थीं कि अक्षय और तारा शर्मा एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। साल 2007 में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में अक्षय ने खुलकर अपने और तारा के रिश्ते पर बात की थी। अक्षय ने तब कहा था कि 'यह एक सच्चा रिश्ता है।'
हालांकि कई सालों तक साथ में रहने एक बाद तारा और अक्षय का ब्रेकअप हो गया और तारा शर्मा ने साल 2007 में रूपक सलूजा संग शादी करके अपना घर बसा लिया था। यहां तक कि तारा ने अक्षय को अपनी शादी में भी इनवाइट किया था।
