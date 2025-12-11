Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar में अक्षय खन्ना की मुरीद हुई Ex गर्लफ्रेंड, कभी 'रहमान डकैत' के प्यार में पागल थी ये बॉलीवुड हसीना!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:11 PM (IST)

    Akshaye Khanna in Dhurandhar: अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर के जरिए खूब चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाकर वो लो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    एक्स गर्लफ्रेंड ने लुटाया अक्षय खन्ना पर प्यार

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किस्मत तो बदलती है और जब बदलती है राजा एक रंक और रंक एक राजा बन जाता है। किस्मत के सितारे अगर गर्दिश में जाते हैं तो वही सितारे आपको सातवें आसमान पर भी पहुंचाते हैं। अब आप एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को ही ले लीजिए। अक्षय खन्ना जब तक हीरो बनकर उन्हें वो स्टारडम हासिल नहीं हुआ लेकिन आजकल फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) से अक्षय खन्ना ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो वो हीरो रहते नहीं कर पाए। धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर अक्षय खूब वाहवाही बटोर रहे हैं और अब इसी बीच अक्षय की एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर खूब प्यार लुटाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्षय के लिए आया एक्स गर्लफ्रेंड का पोस्ट

    दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत (Dhurandhar Akshaye Khanna) का किरदार इतनी संजीदगी से निभाया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ अक्षय का ही नाम है। इसी बीच अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड तारा शर्मा (tara Sharma) भी फूली नहीं समा रही हैं। तारा शर्मा (Tara Sharma Akshaye Khanna) ने अक्षय की तारीफ में खूब पुल बांधे हैं।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Tara Sharma Saluja (@tarasharmasaluja)

     

    तारा ने सोशल मीडिया पर अक्षय के लिए एक पोस्ट किया है और जमकर तारीफ की है। तारा ने लिखा कि,

    'बहुत-बहुत बधाई हो अक्षय! हमने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन हमारा पूरा इंस्टा फीड सिर्फ 'धुरंधर' से भरा पड़ा है, खासकर वो गाना और आपकी वो शानदार एंट्री। बचपन से लेकर अब तक एक-दूसरे को जानने और देखने के बाद सच में बहुत अच्छा लगता है कि आप एक्टिंग के अपने जुनून पर डटे रहे। हमारे स्कूल के नाटक शायद हम सभी के लिए परफॉर्मिंग की दुनिया में पहला कदम थे, और तब से ही हम जानते थे कि तुम यही करोगे। शायद मैं जिस सबसे निजी व्यक्ति को जानती हूं, वह तुम हो। तुम्हारे शांत कड़ी मेहनत का फल अब तुम्हें मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं।'

    Tara 1

    यह भी पढ़ें- जब 19 की उम्र में Akshaye Khanna के सिर से उड़ने लगे थे बाल, अंदर से टूट गए थे एक्टर; कहा था- 'यह आपको मानसिक...'

    कभी तारा शर्मा के प्यार में थे अक्षय खन्ना

     आपको बता दें कि ये खबरें बॉलीवुड में एक वक्त पर खूब उड़ी थीं कि अक्षय और तारा शर्मा एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। साल 2007 में करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में अक्षय ने खुलकर अपने और तारा के रिश्ते पर बात की थी। अक्षय ने तब कहा था कि 'यह एक सच्चा रिश्ता है।'

    Tara

    हालांकि कई सालों तक साथ में रहने एक बाद तारा और अक्षय का ब्रेकअप हो गया और तारा शर्मा ने साल 2007 में रूपक सलूजा संग शादी करके अपना घर बसा लिया था। यहां तक कि तारा ने अक्षय को अपनी शादी में भी इनवाइट किया था।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar पर सवाल खड़े कर बुरे फंसे Hrithik Roshan, लोगों ने पूछा- क्या कंगना या फिर सबा चली रही अकाउंट?

     