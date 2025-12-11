Dhurandhar में अक्षय खन्ना की मुरीद हुई Ex गर्लफ्रेंड, कभी 'रहमान डकैत' के प्यार में पागल थी ये बॉलीवुड हसीना!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किस्मत तो बदलती है और जब बदलती है राजा एक रंक और रंक एक राजा बन जाता है। किस्मत के सितारे अगर गर्दिश में जाते हैं तो वही सितारे आपको सातवें आसमान पर भी पहुंचाते हैं। अब आप एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को ही ले लीजिए। अक्षय खन्ना जब तक हीरो बनकर उन्हें वो स्टारडम हासिल नहीं हुआ लेकिन आजकल फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) से अक्षय खन्ना ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो वो हीरो रहते नहीं कर पाए। धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर अक्षय खूब वाहवाही बटोर रहे हैं और अब इसी बीच अक्षय की एक्स गर्लफ्रेंड ने उन पर खूब प्यार लुटाया है।

अक्षय के लिए आया एक्स गर्लफ्रेंड का पोस्ट दरअसल फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत (Dhurandhar Akshaye Khanna) का किरदार इतनी संजीदगी से निभाया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर सिर्फ अक्षय का ही नाम है। इसी बीच अक्षय खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड तारा शर्मा (tara Sharma) भी फूली नहीं समा रही हैं। तारा शर्मा (Tara Sharma Akshaye Khanna) ने अक्षय की तारीफ में खूब पुल बांधे हैं।