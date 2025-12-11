Dhurandhar पर सवाल खड़े कर बुरा फंसे Hrithik Roshan, लोगों ने पूछा- क्या कंगना या फिर सबा चली रही अकाउंट?
रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' पर ऋतिक रोशन की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की सिनेमाई ख ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर हर तरफ चर्चा है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी मूवी देखने के बाद इसकी तारीफ की है। लेकिन ऋतिक रोशन ने फिल्म के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है।
ऋतिक ने ट्विटर और इंस्टा पर किया अलग-अलग पोस्ट
दरअसल ऋतिक ने धुरंधर के लिए दो पोस्ट किए एक इंस्टाग्राम पर और दूसरा ट्विटर पर। इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म की तारीफ तो की लेकिन उसमें दिखाए गए पॉलिटिक्स पर सवाल किए। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने मूवी और उसके कलाकार दोनों की तारीफ की। अब ऋतिक के इस पोस्ट पर फैंस तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।
These posts prove that Hrithik's Insta password is with Saba Azad and his twitter password is still with Kangana Ranaut pic.twitter.com/gec8PaJvLV— InGenious 2.0 (@Bees_Kut) December 11, 2025
सबा आजाद के पास है ऋतिक का पासवर्ड?
एक यूजर ने इस बारे में चुटकी लेते हुए लिखा ये पोस्ट प्रूफ करती हैं कि ऋतिक का इंस्टा पासवर्ड सबा आजाद के पास और ट्विटर का पासवर्ड कंगना रनौत के पास है। एक अन्य ने लिखा - ये सबा आजाद हो सकती है या फिर ऋतिक की दो पर्सनालिटी हैं। इंस्टा के लिए अलग और ट्विटर के लिए अलग। किसे पता जैसे उनके पास दो अंगूठे हैं।
Hrithik Roshan's Instagram Post 😭 pic.twitter.com/1XRjA2g9UQ— Sleeping X💤 (@just_k_18) December 11, 2025
इंस्टा पर किया था एकदम अलग पोस्ट
इंस्टा पर पोस्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा था, "मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उस पर पूरा कट्रोल रखते हैं। वह उसे तब तक घुमाते हैं, जब तक वह स्क्रीन पर अपने मन की बात नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'धुरंधर' है। फिल्म का स्टोरीलाइन बहुत ही अच्छी है, ये सिनेमा है। लेकिन मैं इसमें दिखाई गई राजनीति से असहमत हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं। फिर भी, मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इससे सीखने को मिला है, वह अमेजिंग है"।
It may be Saba Azad or Hrithik Roshan might have two personalities, one for Instagram and one for Twitter. Who knows?— Hetansh Desai (@hetanshdesai) December 11, 2025
Just like his two thumbs#Dhurandhar2 #AdityaDhar #Bollywood pic.twitter.com/8p9SFBB7p7
ट्विटर पर की अभिनय की तारीफ
गुरुवार को ऋतिक ने फिल्म और कलाकारों की तारीफ करते हुए एक ट्वीट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "धुरांधर अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। @AdityaDharFilms आप एक अद्भुत फिल्म निर्माता हैं। @RanveerOfficial, खामोशी से उग्रता तक का सफर, क्या गजब का सफर और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन। #akshayekhanna हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है। @ActorMadhavan कमाल का ग्रेस, ताकत और गरिमा! लेकिन यार @bolbedibol आपने जो किया वो लाजवाब था... क्या शानदार अभिनय था!! सभी कलाकारों, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स विभाग के लिए जोरदार तालियां! पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है!!"
Two shades of Hrithik Roshan 😂#Dhurandhar pic.twitter.com/qXXqisTj2p— Faceless Fury (@FacelessFury25) December 11, 2025
फिलहाल ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर हो रही इस बहसबाजी पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।
