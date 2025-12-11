Language
    Dhurandhar पर सवाल खड़े कर बुरा फंसे Hrithik Roshan, लोगों ने पूछा- क्या कंगना या फिर सबा चली रही अकाउंट?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:02 PM (IST)

    रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म 'धुरंधर' पर ऋतिक रोशन की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म की सिनेमाई ख ...और पढ़ें

    Hero Image

    ऋतिक रोशन के साथ कंगना रनौत (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर हर तरफ चर्चा है। कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी मूवी देखने के बाद इसकी तारीफ की है। लेकिन ऋतिक रोशन ने फिल्म के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है।

     ऋतिक ने ट्विटर और इंस्टा पर किया अलग-अलग पोस्ट

    दरअसल ऋतिक ने धुरंधर के लिए दो पोस्ट किए एक इंस्टाग्राम पर और दूसरा ट्विटर पर। इंस्टाग्राम पर उन्होंने फिल्म की तारीफ तो की लेकिन उसमें दिखाए गए पॉलिटिक्स पर सवाल किए। वहीं दूसरी पोस्ट में उन्होंने मूवी और उसके कलाकार दोनों की तारीफ की। अब ऋतिक के इस पोस्ट पर फैंस तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

    सबा आजाद के पास है ऋतिक का पासवर्ड?

    एक यूजर ने इस बारे में चुटकी लेते हुए लिखा ये पोस्ट प्रूफ करती हैं कि ऋतिक का इंस्टा पासवर्ड सबा आजाद के पास और ट्विटर का पासवर्ड कंगना रनौत के पास है। एक अन्य ने लिखा - ये सबा आजाद हो सकती है या फिर ऋतिक की दो पर्सनालिटी हैं। इंस्टा के लिए अलग और ट्विटर के लिए अलग। किसे पता जैसे उनके पास दो अंगूठे हैं।

     इंस्टा पर किया था एकदम अलग पोस्ट

    इंस्टा पर पोस्ट करते हुए ऋतिक ने लिखा था, "मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, वह लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और उस पर पूरा कट्रोल रखते हैं। वह उसे तब तक घुमाते हैं, जब तक वह स्क्रीन पर अपने मन की बात नहीं कहते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 'धुरंधर' है। फिल्म का स्टोरीलाइन बहुत ही अच्छी है, ये सिनेमा है। लेकिन मैं इसमें दिखाई गई राजनीति से असहमत हूं और इस देश का नागरिक होने के नाते फिल्ममेकर की जिम्मेदारियों पर बहस कर सकता हूं। फिर भी, मैं उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो एक सिनेमा का स्टूडेंट होने के नाते मुझे इससे सीखने को मिला है, वह अमेजिंग है"।

    ट्विटर पर की अभिनय की तारीफ

    गुरुवार को ऋतिक ने फिल्म और कलाकारों की तारीफ करते हुए एक ट्वीट शेयर किया। उन्होंने लिखा, "धुरांधर अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। @AdityaDharFilms आप एक अद्भुत फिल्म निर्माता हैं। @RanveerOfficial, खामोशी से उग्रता तक का सफर, क्या गजब का सफर और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन। #akshayekhanna हमेशा से मेरे पसंदीदा रहे हैं और यह फिल्म इसका सबूत है। @ActorMadhavan कमाल का ग्रेस, ताकत और गरिमा! लेकिन यार @bolbedibol आपने जो किया वो लाजवाब था... क्या शानदार अभिनय था!! सभी कलाकारों, खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स विभाग के लिए जोरदार तालियां! पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार है!!"

     फिलहाल ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर हो रही इस बहसबाजी पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है।

