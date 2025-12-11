Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब 19 की उम्र में Akshaye Khanna के सिर से उड़ने लगे थे बाल, अंदर से टूट गए थे एक्टर; कहा था- 'यह आपको मानसिक...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:57 AM (IST)

    एक वक्त था, जब अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) अंदर से टूट गए थे। उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है कि एक पियानिस्ट ने अपनी उंगलि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अक्षय खन्ना ने बाल्डनेस को लेकर बयां किया था दर्द। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक हीरो के लिए सिर्फ उम्दा एक्टिंग स्किल्स ही नहीं, बल्कि उसकी बाहरी पर्सनैलिटी भी मायने रखती है। मगर क्या हो, जब करियर शुरू होने से पहले ही कोई हीरो अपने बाल ही खोने लगे? बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इस फेज से गुजर चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना आज भले ही अपने उम्दा अभिनय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा था, जब अपने झड़ते बालों के चलते उन्हें अपने करियर की चिंता सताने लगी थी।

    बाल्डनेस से टूट गए थे अक्षय खन्ना

    धुरंधर स्टार ने एक पुराने इंटरव्यू में कम उम्र में बाल्डनेस को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने मिड-डे को इंटरवयू में कहा था-

    यह बहुत कम उम्र में शुरू हो गया था। यह ऐसा था जैसे किसी पियानो बजाने वाले की उंगलियां चली जाएं। उन दिनों लगभग ऐसा ही महसूस होता था। जब तक आप इसे सच में स्वीकार नहीं कर लेते, यह आपको परेशान करता रहता है। जब आप सुबह उठते हैं, अखबार देखते हैं और आपको एहसास होता है, 'मैं यह पढ़ नहीं सकता। क्या लिखा है? मुझे चश्मा चाहिए।' यह आपको प्रभावित करेगा, है ना?

    यह भी पढ़ें- 'माता चढ़ गई है क्या?', Dhurandhar देख अनुपम खेर ने दिया रिएक्शन, कहा- 'इसमें देशभक्ति का दिखावा...'

    Akshaye KHanna

    मानसिक रूप से टूट गए थे अक्षय खन्ना

    अक्षय खन्ना ने बताया था कि बाल झड़ने की वजह से उनके दिमाग पर कैसा असर पड़ा था। वह अंदर से टूट गए थे। बकौल अभिनेता-

    आप एक स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर या फुटबॉलर हो सकते हैं और आपको पता चलता है कि आपको घुटने की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो यह बहुत दुख की बात है, आप अपने करियर के एक या दो साल खो सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, यह ऐसा है जैसे किसी पियानिस्ट की उंगलियां चली जाएं, क्योंकि एक एक्टर के लिए आपका लुक बहुत जरूरी होता है। खासकर यह हिस्सा (चेहरा)। इस हिस्से को आप फिर भी ढक सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। 19-20 साल की उम्र में यह बहुत दुख भरी बात होती है। यह दिल तोड़ने वाला होता है और यह आपको मानसिक रूप से खत्म कर सकता है।

    बता दें कि इन दिनों अक्षय खन्ना आदित्य धर निर्देशित फिल्म धुरंधर में नजर आ रहे हैं। छावा के बाद धुरंधर में खलनायक के रूप में अभिनेता की खूब तारीफ हो रही है।

    यह भी पढ़ें- Akshay Kumar ने किया Dhurandhar का रिव्यू, फिल्म को लेकर कह दी ये बड़ी बात