Akshay Kumar ने किया Dhurandhar का रिव्यू, फिल्म को लेकर कह दी ये बड़ी बात
एंटरटेनमेंटडेस्क, नई Aदिल्ली। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने बुधवार को सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह, अक्षय कुमार और संजय दत्त अभिनीत फिल्म धुरंधर की जमकर तारीफ की। अक्षय कुमार ने इसे एक दिलचस्प कहानी बताया और निर्माताओं के काम की सराहना की। फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
अक्षय कुमार ने धुरंधर के लिए किया पोस्ट
अक्षय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का रिव्यू लिखा और कहा, “धुरंधर देखी और मैं दंग रह गया। क्या गजब की कहानी है और आदित्य धर फिल्म्स ने इसे बखूबी पेश किया है। हमें ऐसी कहानियों की जरूरत है जिन्हें दमदार तरीके से बताया जाए और मुझे खुशी है कि दर्शक फिल्म को वह प्यार दे रहे हैं जिसकी वह हकदार है।” उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात पर जोर दिया कि जब सिनेमा कठिन विषयों से पीछे नहीं हटता तो वह कितना प्रभावशाली और प्रासंगिक हो सकता है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया पर यूजर पोस्ट को पसंद कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है।
Watched Dhurandhar and I’m blown away. What a gripping tale and you’ve simply nailed it @AdityaDharFilms . We need our stories to be told in a hard-hitting way and I’m so glad the audiences are giving the film all the love it deserves. 👏🏻👏🏻👏🏻— Akshay Kumar (@akshaykumar) December 10, 2025
क्या है फिल्म की कहानी?
धुरंधर 2025 में रिलीज हुई एक स्पाईथ्रिलरएक्शन फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने लिखा, निर्देशित और सह-निर्मित किया है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे कई सितारे हैं और सारा अर्जुन ने एक अहम भूमिका में फिल्म की शुरुआत की है। कहानी जासूसी, अंडरवर्ल्ड गिरोहों और गुप्त अभियानों से जुड़ी वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें अपराध, देशभक्ति, विश्वासघात और गुप्त मिशनों को एक रोमांचक कहानी में पिरोया गया है।
