हीरो नहीं अब विलेन बनकर बने लीजेंड, एनिमल का अबरार, धुरंधर का रहमान डकैत...कैसे बदली बॉबी-अक्षय की किस्मत?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म दुनिया में एक कहावत काफी पॉपुलर है, "फटा पोस्टर, निकला हीरो।'' लेकिन अब बदलते समय के साथ-साथ इसमें भी फेरबदल की मांग होने लगी है, क्योंकि अब पोस्टर फटता है और हीरो नहीं बल्कि एक धांसू विलेन निकलकर आता है। दो साल पहले रणबीर स्टारर फिल्म एनिमल से अबरार हक से बॉबी देओल ने विलेन के किरदार की परिभाषा को बदलकर रख दिया था।

मौजूदा वक्त में अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का नेगेटिव रोल कर लीड रोल से ज्चादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि जब बॉबी और अक्षय खुद लीड हीरो हुआ करते थे, तब वह इस तरह का स्टारडम पाने में नाकाम रहे थे।

विलेन बन बदली किस्मत अक्षय खन्ना ने बॉबी देओल से पहले फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले करने का काम शुरू कर दिया था। पहली बार वह हमराज, फिर रेस और ढिशूम के बाद प्रॉपर खलनायक के तौर पर पहचाने जाने लगे। इस साल छावा और अब धुरंधर के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में बेस्ट विलेन के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

ठीक इसी तरह सालों तक हिट मूवी का सूखा झेलने वाले बॉबी देओल ने 2023 में आई एनिमल में पहली बार विलेन बन बड़े पर्दे पर धमाल मचाया था और वह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव कैरेक्टर अबरार हक के बारे में अब भी चर्चा की जाती है।

दोनों के एंट्री सॉन्ग ने मचाई धूम जिस तरह एनिमल में बॉबी देओल के लिए ईरानी सॉन्ग जमाल कुडू ने मनोरंजन जगत में तलहका मचाया था। ठीक उसी प्रकार फिलहाल धुरंधर में अक्षय खन्ना का बहरीन सॉन्ग FA9LA पूरे भारत में ट्रेंडिंग में नंबर-1 बना हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब हीरो ही नहीं बल्कि फिल्मों में विलेन के लिए भी गाने बनते हैं और वे सुपरहिट भी रहते हैं।