Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हीरो नहीं अब विलेन बनकर बने लीजेंड, एनिमल का अबरार, धुरंधर का रहमान डकैत...कैसे बदली बॉबी-अक्षय की किस्मत?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    सिनेमा जगत का दौर बदल गया है और अब फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलेन लाइमलाइट लूट रहे हैं। इस कड़ी में नया नाम अभिनेता अक्षय खन्ना का जुड़ गया है, जिन् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    अक्षय खन्ना और बॉबी देओल (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म दुनिया में एक कहावत काफी पॉपुलर है, "फटा पोस्टर, निकला हीरो।'' लेकिन अब बदलते समय के साथ-साथ इसमें भी फेरबदल की मांग होने लगी है, क्योंकि अब पोस्टर फटता है और हीरो नहीं बल्कि एक धांसू विलेन निकलकर आता है। दो साल पहले रणबीर स्टारर फिल्म एनिमल से अबरार हक से बॉबी देओल ने विलेन के किरदार की परिभाषा को बदलकर रख दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौजूदा वक्त में अक्षय खन्ना ने धुरंधर में रहमान डकैत का नेगेटिव रोल कर लीड रोल से ज्चादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। लेकिन आपको ये जानकार हैरानी होगी कि जब बॉबी और अक्षय खुद लीड हीरो हुआ करते थे, तब वह इस तरह का स्टारडम पाने में नाकाम रहे थे। 

    विलेन बन बदली किस्मत

    अक्षय खन्ना ने बॉबी देओल से पहले फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले करने का काम शुरू कर दिया था। पहली बार वह हमराज, फिर रेस और ढिशूम के बाद प्रॉपर खलनायक के तौर पर पहचाने जाने लगे। इस साल छावा और अब धुरंधर के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में बेस्ट विलेन के तौर पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है।

    akshayekhannavsbobbydeol (1)

    यह भी पढ़ें- धुरंधर के बाद भी नहीं रुकेंगे अक्षय खन्ना, इस मूवी से पर्दे पर मचाएंगे धमाल

    साल 2008 में आई रेस के बाद से अक्षय खन्ना बड़ी हिट फिल्म की तलाश में थे, जो 2025 में छावा और अब धुरंधर के जरिए पूरी हुई है। साफतौर पर कहा जाए तो अक्षय ने 50 साल की उम्र में मनचाहा मुकाम हासिल कर लिया है। धुरंधर में जिस तरह से अभिनेता ने रहमान डकैत के रोल को प्ले किया है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। 

    bobbyakshaye

    ठीक इसी तरह सालों तक हिट मूवी का सूखा झेलने वाले बॉबी देओल ने 2023 में आई एनिमल में पहली बार विलेन बन बड़े पर्दे पर धमाल मचाया था और वह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए नेगेटिव कैरेक्टर अबरार हक के बारे में अब भी चर्चा की जाती है। 

    दोनों के एंट्री सॉन्ग ने मचाई धूम

    जिस तरह एनिमल में बॉबी देओल के लिए ईरानी सॉन्ग जमाल कुडू ने मनोरंजन जगत में तलहका मचाया था। ठीक उसी प्रकार फिलहाल धुरंधर में अक्षय खन्ना का बहरीन सॉन्ग FA9LA पूरे भारत में ट्रेंडिंग में नंबर-1 बना हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब हीरो ही नहीं बल्कि फिल्मों में विलेन के लिए भी गाने बनते हैं और वे सुपरहिट भी रहते हैं। 

    एक साथ नजर आ चुके हैं रहमान और अबरार

    दरअसल धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना और एनिमल के अबरार हक यानी बॉबी देओल एक साथ भी एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। ये दोनों कलाकार हमराज और नकाब जैसी मूवीज में एक साथ दिखाई दिए हैं। 

    यह भी पढ़ें- 36 साल पहले विनोद खन्ना ने किया था ऐसा डांस, Dhurandhar में अक्षय खन्ना के वायरल डांस से तुलना