पति के सामने ही 'Ex गर्लफ्रेंड' करिश्मा कपूर को Akshaye Khanna ने कर लिया था किस, ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इस वक्त धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर सुर्खियों में हैं। रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अक्षय ने फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। उनकी परफॉर्मेंस के साथ-साथ उनका डांस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

इस बीच अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की लव लाइफ को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि अभिनेता 50 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। मगर शायद ही आपको पता हो कि वह कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे।

करिश्मा को डेट कर रहे थे अक्षय खन्ना? जी हां, करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना कभी एक-दूसरे के प्यार में थे। फिल्मी गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि अजय देवगन से अलग होने के बाद करिश्मा को अक्षय में दोबारा प्यार मिला था। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर वे प्यार में पड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय और करिश्मा एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी भी करने वाले थे और इसकी इजाजत एक्ट्रेस के पिता रणधीर कपूर (Randheer Kapoor) ने भी दे दी थी।