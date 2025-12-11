Language
    पति के सामने ही 'Ex गर्लफ्रेंड' करिश्मा कपूर को Akshaye Khanna ने कर लिया था किस, ऐसा था एक्ट्रेस का रिएक्शन

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने एक बार करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) की शादी अटेंड करने को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी थीं। जब करिश्मा एक्स हसबैंड संजय क ...और पढ़ें

    पति के सामने अक्षय ने करिश्मा को किया था किस। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इस वक्त धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर सुर्खियों में हैं। रहमान डकैत की भूमिका निभाकर अक्षय ने फैंस को अपना दीवाना बना दिया है। उनकी परफॉर्मेंस के साथ-साथ उनका डांस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

    इस बीच अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की लव लाइफ को लेकर खूब चर्चे हो रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम हो कि अभिनेता 50 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। मगर शायद ही आपको पता हो कि वह कभी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) के साथ शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे।

    करिश्मा को डेट कर रहे थे अक्षय खन्ना?

    जी हां, करिश्मा कपूर और अक्षय खन्ना कभी एक-दूसरे के प्यार में थे। फिल्मी गलियारों में ऐसी चर्चा थी कि अजय देवगन से अलग होने के बाद करिश्मा को अक्षय में दोबारा प्यार मिला था। दोनों की पहले दोस्ती हुई और फिर वे प्यार में पड़ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय और करिश्मा एक-दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी भी करने वाले थे और इसकी इजाजत एक्ट्रेस के पिता रणधीर कपूर (Randheer Kapoor) ने भी दे दी थी।

    Akshaye Khanna Karisma Kapoor

    क्यों टूटा करिश्मा-अक्षय खन्ना का रिश्ता?

    कहा जाता है कि रणधीर कपूर ने अक्षय खन्ना संग शादी की बात करने के लिए उनके पिता विनोद खन्ना से भी बात कर ली थी। मगर करिश्मा की मां इस शादी के खिलाफ थीं। दरअसल, उस वक्त एक्ट्रेस अपने करियर के पीक पर थीं। बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि, न ही करिश्मा और ना ही अक्षय ने इस बारे में कोई बात की।

    अक्षय खन्ना ने किया था करिश्मा को किस

    ब्रेकअप के बाद भी अक्षय और करिश्मा कपूर के बीच रिश्ते खराब नहीं हुए। अभिनेता एक्ट्रेस की शादी में भी शरीक हुए थे। करिश्मा की शादी का थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह संजय कपूर के सामने ही करिश्मा को किस करते हुए दिखाई दिए थे। अक्षय, करिश्मा की शादी में अपनी मां और भाई के साथ पहुंचे थे। उन्होंने एक्ट्रेस को बधाई देते हुए उनके हाथ पर किस कर लिया था। अक्षय को देख करिश्मा बहुत खुश दिखाई दे रही थीं। 

     

    बता दें कि करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी, लेकिन 11 साल में ही उनकी शादी टूट गई थी। एक्ट्रेस को एक बेटा और एक बेटी है। वहीं, अक्षय ने अभी तक शादी नहीं की है।

