Karisma Kapoor से होने वाली थी Akshaye Khanna की शादी, क्या इस वजह से 50 की उम्र में सिंगल हैं एक्टर?
अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) इस समय बॉलीवुड फिल्म धुरंधर में अपने रोल रहमान डकैत से तहलका मचा रहे हैं। एक्टर ने 1997 में अपना फिल्मी करियर ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड टैलेंटेड एक्टर्स से भरा हुआ है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी फिल्म सेलेक्शन या फिर किन्हीं वजहों से उनकी ये काबिलियत कहीं दबकर रह जाती है। इसकी वजह से उन्हें वह पहचान शायद ही कभी मिल पाती है जिसके वे हकदार हैं। इन प्रतिभाशाली कलाकारों में एक हैं अक्षय खन्ना।
बॉर्डर ने दिलाई थी खास पहचान
अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को उनकी काबिलियत और स्क्रीन प्रीजेंस के लिए जाना जाता है। हालांकि वह दिग्गज विनोद खन्ना के बेटे हैं, फिर भी अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका सफर 1997 में 'हिमालय पुत्र' से शुरू हुआ, और उसी साल जे.पी. दत्ता की 'बॉर्डर' में उनके प्रशंसनीय अभिनय ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उनकी इस प्रोफेशन जर्नी से तो कई लोग वाकिफ हैं लेकिन अक्षय के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।
यह भी पढ़ें- 'मुझे बचा लो', सेट पर ही Vidya Balan पर भड़क गए थे अक्षय खन्ना, मदद मांगने जॉन अब्राहम के पास गई थीं एक्ट्रेस
ऐश्वर्या राय के बारे में कही थी ये बात
दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोगों को पता है कि अक्षय खन्ना कभी ऐश्वर्या राय के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 'आ अब लौट चलें' और बाद में 'ताल' में उनके साथ स्क्रीन शेयर करते हुए अक्षय उनकी खूबसूरती और आकर्षण से काफी प्रभावित हुए थे। अपनी फिल्म 'इत्तेफाक' के प्रमोशन के दौरान अक्षय करण जौहर के टॉक शो में जब उनसे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत महिला का नाम पूछा गया। बिना हिचकिचाए उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिया और कहा, "जब भी मैं उनसे मिलता हूं, मेरी नजरें उनसे हटती ही नहीं हैं। पुरुषों के लिए यह शर्मनाक होता है कि वो किसी को घूरते रहें। लेकिन ऐश्वर्या से नजरें न हटा पाने की मुझे आदत नहीं है। आप पागलों की तरह उन्हें देखते ही रह जाते हैं।"
उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है जिसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करते। कई खबरों में उन्हें अभिनेत्री तारा शर्मा और रिया सेन के साथ रोमांटिक रिलेशन में जोड़ा गया। बॉलीवुड शादी डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय ने एक पुराने इंटरव्यू में यह खुलासा करके सुर्खियां बटोरी थीं जब उन्होंने कहा था कि वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता को डेट करना चाहते थे।
करिश्मा कपूर से होने वाली थी शादी?
एक समय अक्षय खन्ना और करिश्मा कपूर के बीच गहरा प्यार था और दोनों शादी करने वाले थे। अजय देवगन से अलग होने के बाद करिश्मा अक्षय के करीब आ गईं थी और उनमें सुकून उन्हें सुकून मिला। उनका रिश्ता जल्द ही रोमांटिक हो गया और रणधीर कपूर ने भी उनके रिश्ते का समर्थन किया, यहां तक कि विनोद खन्ना से उनका रिश्ता तय करने की बात कही। हालांकि, करिश्मा की मां बबीता ने बीच में आकर शादी का विरोध किया और हालात बदल दिए। उनका मानना था कि उनकी बेटी का करियर इस समय एक अहम मोड़ पर है। अक्षय अपने निजी स्वभाव के कारण करिश्मा के साथ अपने रिश्ते या ब्रेकअप के बारे में कभी बात नहीं करते और अपनी जिंदगी के इस चैप्टर को लोगों की नजरों से दूर रखना चाहते थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।