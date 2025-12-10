Karisma Kapoor से होने वाली थी Akshaye Khanna की शादी, क्या इस वजह से 50 की उम्र में सिंगल हैं एक्टर?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बॉलीवुड टैलेंटेड एक्टर्स से भरा हुआ है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी फिल्म सेलेक्शन या फिर किन्हीं वजहों से उनकी ये काबिलियत कहीं दबकर रह जाती है। इसकी वजह से उन्हें वह पहचान शायद ही कभी मिल पाती है जिसके वे हकदार हैं। इन प्रतिभाशाली कलाकारों में एक हैं अक्षय खन्ना।

बॉर्डर ने दिलाई थी खास पहचान अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) को उनकी काबिलियत और स्क्रीन प्रीजेंस के लिए जाना जाता है। हालांकि वह दिग्गज विनोद खन्ना के बेटे हैं, फिर भी अक्षय ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनका सफर 1997 में 'हिमालय पुत्र' से शुरू हुआ, और उसी साल जे.पी. दत्ता की 'बॉर्डर' में उनके प्रशंसनीय अभिनय ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। उनकी इस प्रोफेशन जर्नी से तो कई लोग वाकिफ हैं लेकिन अक्षय के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे।

उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए हर कोई इच्छुक रहता है जिसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करते। कई खबरों में उन्हें अभिनेत्री तारा शर्मा और रिया सेन के साथ रोमांटिक रिलेशन में जोड़ा गया। बॉलीवुड शादी डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय ने एक पुराने इंटरव्यू में यह खुलासा करके सुर्खियां बटोरी थीं जब उन्होंने कहा था कि वो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता को डेट करना चाहते थे।