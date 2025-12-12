पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मिली थी Dhurandhar, ऐन मौके पर ठुकराई फिल्म? रणवीर संग फोटोज शेयर कर हुईं ट्रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर जब से रिलीज हुई है, तभी से सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म न केवल भारत बल्कि दुनियाभर में लोगों का ध्यान खींचने के साथ-साथ कमाई भी कर रही है। फिल्म की सक्सेस के बीच इसकी आलोचना भी हो रही है, खासकर पड़ोसी मुल्क में।

कुछ लोग आदित्य धर निर्देशित धुरंधर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वह धुरंधर में कास्ट हुई थीं और उन्होंने सिर्फ इसलिए फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि यह एंटी-पाकिस्तानी मूवी है। इतना ही नहीं, जानी-मानी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग दिखे रणवीर सिंह ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हीरा सूमरो (Pakistani Actress Hira Soomro) जो तेरे बिन, खुदा और मोहब्बत और तेरे मेरे सपने जैसे पाकिस्तानी ड्रामों के चलते मशहूर हैं। हाल ही में हीरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ रोमांटिक पोज देती हुई नजर आईं। इन तस्वीरों में रणवीर का धुरंधर लुक दिखाई दे रहा है।