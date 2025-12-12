Language
    पाकिस्तानी एक्ट्रेस को मिली थी Dhurandhar, ऐन मौके पर ठुकराई फिल्म? रणवीर संग फोटोज शेयर कर हुईं ट्रोल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:11 AM (IST)

    धुरंधर (Dhurandhar) की सक्सेस और विवाद के बीच एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर एक दावा किया है। यही नहीं, उन्होंने रणवीर सिंह (R ...और पढ़ें

    पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने धुरंधर ठुकराने का किया दावा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर जब से रिलीज हुई है, तभी से सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म न केवल भारत बल्कि दुनियाभर में लोगों का ध्यान खींचने के साथ-साथ कमाई भी कर रही है। फिल्म की सक्सेस के बीच इसकी आलोचना भी हो रही है, खासकर पड़ोसी मुल्क में।

    कुछ लोग आदित्य धर निर्देशित धुरंधर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। अब एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वह धुरंधर में कास्ट हुई थीं और उन्होंने सिर्फ इसलिए फिल्म को ठुकरा दिया क्योंकि यह एंटी-पाकिस्तानी मूवी है। इतना ही नहीं, जानी-मानी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं।

    पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग दिखे रणवीर सिंह

    ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं हीरा सूमरो (Pakistani Actress Hira Soomro) जो तेरे बिन, खुदा और मोहब्बत और तेरे मेरे सपने जैसे पाकिस्तानी ड्रामों के चलते मशहूर हैं। हाल ही में हीरा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ फोटोज शेयर की हैं जिसमें वह रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ रोमांटिक पोज देती हुई नजर आईं। इन तस्वीरों में रणवीर का धुरंधर लुक दिखाई दे रहा है।

    पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने ठुकराई धुरंधर?

    इन तस्वीरों को शेयर करते हुए हीरा सूमरो ने दावा किया है कि उन्हें धुरंधर के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह एंटी-पाकिस्तानी मूवी है तो उन्होंने इसे ठुकरा दी। कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा, "अब हेटर्स कहेंगे कि यह AI है। मुझे धुरंधर में कास्ट किया गया था लेकिन जिस पल मुझे एहसास हुआ कि यह एंटी-पाकिस्तानी मूवी है, मैंने इसे ठुकरा दिया। एक प्राउड पाकिस्तानी।"

    सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहीं पाक एक्ट्रेस

    आपको बता दें कि हीरा सूमरो ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, वो वास्तव में एआई द्वारा तैयार की गई हैं। हीरा के इस पोस्ट पर अब सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही वह इसके लिए ट्रोल हो रही हैं। एक यूजर ने कहा, "इतनी भी क्या मजबूरी थी?" एक ने लिखा, "एक एंटी पाकिस्तानी फिल्म में काम करने के बाद ये तस्वीरें बनाने की हिम्मत। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।"

    एक ने हीरा का झूठ पकड़ते हुए लिखा, "बाजी (दीदी) दूसरी वाली फोटो में आपकी कान के नीचे किसी और का कान रह गया। याद से रिमूव कर दीजिएगा।"

