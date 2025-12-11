एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का कब्जा जारी है। वीक डे में भारी तादाद में दर्शक इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच रहे हैं, यही कारण है जो ये स्पाई थ्रिलर धुआंधर कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है।

आज धुरंधर की रिलीज को एक सप्ताह हो गया है और इस वीक में फिल्म ने धमाकेदार कारोबार कर हर किसी को हैरान किया है। आइए जानते हैं कि रिलीज के सातवें दिन धुरंधर की कमाई कितनी हुई है। सातवें दिन धुरंधर के खाते में आई इतनी रकम निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है कि ये मूवी धड़ल्ले से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। नॉन वर्किंग और वर्किंग का फिलहाल धुरंधर पर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है और मूवी धुआंधार तरीके से कमाई कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 7वें दिन 21 करोड़ के करीब कलेक्शन कर लिया है।

रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर लगातार 20 करोड़ से अधिक का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गुरुवार की कारोबार को जोड़ दिया जाए तो अब तक हफ्तेभर में धुरंधर 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार कर चुकी है और नेट कलेक्शन 208 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस तरह से धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है।