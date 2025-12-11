Dhurandhar Collection Day 7: धुआंधार निकला धुरंधर, हफ्तेभर में फिल्म हुई मालामाल; 7वें दिन छुआ जादुई आंकड़ा
Dhurandhar Box Office Day 7: रणवीर सिंह स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर इन दिनों दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। रिलीज के सातवें दिन इस मूवी ने कमाई ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मौजूदा समय में सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर का कब्जा जारी है। वीक डे में भारी तादाद में दर्शक इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में पहुंच रहे हैं, यही कारण है जो ये स्पाई थ्रिलर धुआंधर कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है।
आज धुरंधर की रिलीज को एक सप्ताह हो गया है और इस वीक में फिल्म ने धमाकेदार कारोबार कर हर किसी को हैरान किया है। आइए जानते हैं कि रिलीज के सातवें दिन धुरंधर की कमाई कितनी हुई है।
सातवें दिन धुरंधर के खाते में आई इतनी रकम
निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है कि ये मूवी धड़ल्ले से नोट छापती हुई आगे बढ़ रही है। नॉन वर्किंग और वर्किंग का फिलहाल धुरंधर पर कोई खास असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है और मूवी धुआंधार तरीके से कमाई कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 7वें दिन 21 करोड़ के करीब कलेक्शन कर लिया है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Collection Day 6: वीकडे पर भी नहीं थम रहा 'धुरंधर' का कलेक्शन, कमाई में निकली सुपर डुपर हिट
रिलीज के पहले दिन से लेकर अब तक धुरंधर लगातार 20 करोड़ से अधिक का बिजनेस करती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गुरुवार की कारोबार को जोड़ दिया जाए तो अब तक हफ्तेभर में धुरंधर 200 करोड़ का जादुई आंकड़ा भी पार कर चुकी है और नेट कलेक्शन 208 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। इस तरह से धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ी है।
200 करोड़ के क्लब में एंट्री लेने के साथ धुरंधर ने इस बॉक्स ऑफिस पर दोहरा शतक जड़ने वाली मूवीज की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। इससे पहले ये कारनामा छावा, सैयारा और कांतारा चैप्टर-1 जैसी सफल मूवीज कर चुकी हैं। जल्द ही धुरंधर 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में भी शुमार हो सकती है।
धुरंधर की वीकली कलेक्शन रिपोर्ट
पहला दिन- 28.60 करोड़
दूसरा दिन- 33.10 करोड़
तीसरा दिन- 44.80 करोड़
चौथा दिन- 24.30 करोड़
पांचवां दिन- 28.60
छठा दिन- 29.20
सातवां- 21 करोड़
टोटल कलेक्शन- 209.6 करोड़
इस तरह से बीते शुक्रवार से लेकर गुरुवार तक धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी रखा है।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar की आंधी ने बढ़ाई 'शोले- द फाइनल कट' की मुश्किलें, क्या दर्शकों की ये इच्छा रह जाएगी अधूरी?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।