    Dhurandhar Worldwide Collection: 'धुरंधर' के सामने झुक गया 'पुष्पा', 8वें दिन रिकॉर्डतोड़ कमाई से किया धमाका

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:52 AM (IST)

    रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने सिर्फ 8 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस परअल्लू अर्जुन ...और पढ़ें

    धुरंधर ने 8 दिनों में तोड़ा पुष्पा: द राइज का रिकॉर्ड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना और संजय दत्त स्टारर फिल्म 'धुरंधर' एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी चढ़ रही है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई थ्रिलर फिल्म की रफ्तार जितनी तेज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर है, इससे दोगुनी रफ्तार से ये मूवी ग्लोबली कमा रही है।

    देखते ही देखते वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली मूवी महज 8 दिनों के अंदर 400 करोड़ कमाने के बेहद ही नजदीक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, धुरंधर ने एक मोटी कमाई करके अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा-1' का बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। शुक्रवार को फिल्म के हाथ कितने करोड़ आए, नीचे देखें आंकड़े:

    'धुरंधर' ने तोड़ा 'पुष्पा द राइज' का रिकॉर्ड

    अल्लू अर्जुन की साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म 'पुष्पा: द राइज' इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्मों में से एक थी, लेकिन अब 5 'धुरंधरों' ने इस फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन तोड़ डाला है। 32 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली धुरंधर ने देखते ही देखते 1 हफ्ते के अंदर 306.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब फिल्म के शुक्रवार के बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी सामने आ चुके हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे।

    सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने महज 8 दिन के अंदर 357.25 करोड़ की कमाई कर ली है और इसी के साथ फिल्म ने 350 करोड़ से 360 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली पुष्पा: द राइज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो कमाई धुरंधर ने 8 दिनों में की है, वह पुष्पा ने 50 दिनों में की थी।

    dhurandhar and these 5 films ban in muslim countries (1)

    विदेशों में जमकर नोट छाप रही है धुरंधर

    धुरंधर के दुनियाभर अगर सिर्फ शुक्रवार के कलेक्शन की बात की जाए, तो मूवी ने टोटल सिंगल डे में 51 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया है। ये तो हुई रणवीर सिंह की फिल्म के देश और विदेशी कलेक्शन की बात, लेकिन अगर सिर्फ बाहरी देशों जैसे अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो ओवरसीज मार्केट में फिल्म ने टोटल 8 दिनों में 70 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया है।

    dhurandhar box office collection

    गल्फ कंट्रीज में बैन के बावजूद भी 'धुरंधर' की कमाई को रोकना बॉक्स ऑफिस पर नामुमकिन हो चुका है। 357 करोड़ कमाने वाली इस मूवी को अब 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए सिर्फ 43 करोड़ का बिजनेस और करना है। फिल्म अपना 250 करोड़ का बजट भी वसूल चुकी है।

