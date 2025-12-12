रणवीर सिंह की ‘Dhurandhar’ पर दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया, भरपूर एक्शन और पाकिस्तान की छवि पर कटाक्ष
देहरादून में रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। युवा वर्ग में फिल्म को लेकर खासा उत्साह है। फिल्म में एक्शन, क ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: इन दिनों सिनेमा के शौकीनों के बीच फिल्म 'धुरंधर' एक्शन को लेकर खूब चर्चा में है। रणवीर सिंह की मोस्ट अवेटेड फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी है। दून के विभिन्न सिनेमाघरों में प्रदर्शित इस फिल्म को देखने के लिए दर्शकों में खासा उत्साह है।
खासतौर पर युवा वर्ग इस फिल्म को देखना पसंद कर रहा है। फिल्म की स्टारकास्ट के अभिनय से लेकर कसी हुई कहानी और मजबूत निर्देशन तक हर चीज की तारीफ हो रही है। फिल्म किस कदर दर्शकों पर जादू कर रही है, यह इसके कलेक्शन से पता चल रहा है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म एक्शन के साथ-साथ पाकिस्तान की छवि को बताती है।
देहरादून की बात करें तो पीवीआर माल आफ देहरादून, पीवीआर सेंट्रियो माल, पीवीआर पेसेफिक, सिल्वर सिटी मल्टीप्लेक्स, स्टारवर्ल्ड आइपीएस मल्टीप्लेक्स विकास माल, फन सिनेमा न्यू इंपायर, मूवी लांज क्रासरोड्स माल, नटराज सिनेमा और ओरिएंट सिनेमा में फिल्म धुरंधर को प्रदर्शित हुए एक हफ्ता हो चुका है।
आदित्य धर की निर्देशित फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज है। शुक्रवार को विभिन्न जगहों से फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।
हर कोई रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन और कई अन्य सितारों के किरदार को पसंद कर रहे हैं। एक हफ्ते में यह फिल्म 200 करोड़ पार कमा चुकी है।
बोले दर्शक
फिल्म काफी अच्छी है। इसमें पाकिस्तान की छवि भी बताई गई है। 26/11 की घटना को फिल्म में दिखाया गया। बालीवुड के लिए यह स्टेंडर्ड मूवी है। जो भारतीय सिनेमा को भी ऊपर लेकर आएगी। यह फिल्म जाति-धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम को दर्शाती है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग और एक्शन काफी पसंद आया।
यशस्वी सिंह, छात्रा एसजीआरआर कालेज।
रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की एक्टिंग काफी बढ़िया है। भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। लास्ट वाला सीन तो बहुत पसंद आया, जिसमें कहा गया कि भारत वो भारत नहीं कि अटैक करेगा तो घर में रुकेगा, यह नया भारत है जो अटैक होने पर घर में घुसकर मारेगा।
कृषिका, कारगी।
निर्देशक आदित्य धर ने इंटेंस सीन्स के साथ कमाल किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना बिल्कुल हटकर हैं। उनका निगेटिव रोल काफी पसंद आया। यह फिल्म बहुत धांसू है, एकदम जबरदस्त है। आज हम अपने साथियों के साथ फिल्म देखने आए। एकसाथ देखने का अलग ही मजा है।
स्नेहा, पटेलनगर
फिल्म में सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक यही दिखाया गया है कि राष्ट्रप्रेम की भावना हर एक में होनी चाहिए। जो मुझे काफी पसंद आया। फिल्म में विरोध होने जैसा कुछ नहीं है। 26/11 वाली घटना को भी पेपर के साथ दिखाया गया है। ऐसा कोई भी सीन नहीं था, जिसे देखने के बाद मन ऊब जाए।
अंशी, राजपुर
फिल्म वीकेंड में 90 प्रतिशत और वीकेंड के अलावा बाकी दिनों में 70 प्रतिशत आक्यूपेंसी के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के कारण फिल्म की कमाई बढ़ रही है। दूसरे सप्ताह में भी कलेक्शन में तेजी आ रही है और दिसंबर के आने वाले सप्ताह में छुट्टियों के कारण इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। अक्षय खन्ना का अभिनय लाजवाब है।
सुयश अग्रवाल, सचिव, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन
यह भी पढ़ें- VIDEO: 'धुरंधर' स्टाइल में पीएम मोदी, पुतिन के साथ जबरदस्त कैमिस्ट्री; सोशल मीडिया पर छाया ट्रेंड
यह भी पढ़ें- Dhurandhar Worldwide Collection:'धुरंधर' ने वसूल लिया अपना बजट, छठे दिन दुनियाभर में कमाई से मचाया गदर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।