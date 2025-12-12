रणवीर सिंह की ‘Dhurandhar’ पर दर्शकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया, भरपूर एक्शन और पाकिस्तान की छवि पर कटाक्ष

आदित्य धर की निर्देशित फिल्म को लेकर दर्शकों में खासा क्रेज है। शुक्रवार को विभिन्न जगहों से फिल्म देखने के बाद दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

हर कोई रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन और कई अन्य सितारों के किरदार को पसंद कर रहे हैं। एक हफ्ते में यह फिल्म 200 करोड़ पार कमा चुकी है।

फिल्म काफी अच्छी है। इसमें पाकिस्तान की छवि भी बताई गई है। 26/11 की घटना को फिल्म में दिखाया गया। बालीवुड के लिए यह स्टेंडर्ड मूवी है। जो भारतीय सिनेमा को भी ऊपर लेकर आएगी। यह फिल्म जाति-धर्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम को दर्शाती है। अक्षय खन्ना की एक्टिंग और एक्शन काफी पसंद आया।

यशस्वी सिंह, छात्रा एसजीआरआर कालेज।

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त की एक्टिंग काफी बढ़िया है। भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। लास्ट वाला सीन तो बहुत पसंद आया, जिसमें कहा गया कि भारत वो भारत नहीं कि अटैक करेगा तो घर में रुकेगा, यह नया भारत है जो अटैक होने पर घर में घुसकर मारेगा।

कृषिका, कारगी।

निर्देशक आदित्य धर ने इंटेंस सीन्स के साथ कमाल किया है। फिल्म में अक्षय खन्ना बिल्कुल हटकर हैं। उनका निगेटिव रोल काफी पसंद आया। यह फिल्म बहुत धांसू है, एकदम जबरदस्त है। आज हम अपने साथियों के साथ फिल्म देखने आए। एकसाथ देखने का अलग ही मजा है।

स्नेहा, पटेलनगर

फिल्म में सभी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। फिल्म में शुरू से लेकर अंत तक यही दिखाया गया है कि राष्ट्रप्रेम की भावना हर एक में होनी चाहिए। जो मुझे काफी पसंद आया। फिल्म में विरोध होने जैसा कुछ नहीं है। 26/11 वाली घटना को भी पेपर के साथ दिखाया गया है। ऐसा कोई भी सीन नहीं था, जिसे देखने के बाद मन ऊब जाए।

अंशी, राजपुर

फिल्म वीकेंड में 90 प्रतिशत और वीकेंड के अलावा बाकी दिनों में 70 प्रतिशत आक्यूपेंसी के साथ शानदार प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया के कारण फिल्म की कमाई बढ़ रही है। दूसरे सप्ताह में भी कलेक्शन में तेजी आ रही है और दिसंबर के आने वाले सप्ताह में छुट्टियों के कारण इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। अक्षय खन्ना का अभिनय लाजवाब है।

सुयश अग्रवाल, सचिव, उत्तराखंड फिल्म एसोसिएशन