Dhurandhar Worldwide Collection:'धुरंधर' ने वसूल लिया अपना बजट, छठे दिन दुनियाभर में कमाई से मचाया गदर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की रफ्तार को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो चुका है। फिल्म को अभी सिनेमाघरों में आए हुए महज छह दिन ही हुए है, लेकिन रणवीर सिंह की मूवी ने एक-एक करके फिल्मों को बॉक्स ऑफिस के सिंहासन से उतारना शुरू कर दिया है।

अमेजिंग बात ये है कि ये मूवी जिस रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, उससे दोगुनी रफ्तार से दुनियाभर में मूवी की कमाई हो रही है। विदेशों में आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा आपको इस फिल्म के ओवरसीज बिजनेस से हो जाएगा, तो चलिए देर किस बात की है। फटाफट से देख लेते हैं फिल्म की दुनियाभर में 6 दिनों में कुल कमाई कितनी हुई है।