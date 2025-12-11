Dhurandhar Worldwide Collection:'धुरंधर' ने वसूल लिया अपना बजट, छठे दिन दुनियाभर में कमाई से मचाया गदर

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    Dhurandhar Total Collection in 6 Days: रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर धुरंधर ने इंडिया ही नहीं, बल्कि विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी रंग जमा दिया है। ये फि ...और पढ़ें

    धुरंधर ने 6 दिनों में दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर की तगड़ी कमाई/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की रफ्तार को बॉक्स ऑफिस पर रोकना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो चुका है। फिल्म को अभी सिनेमाघरों में आए हुए महज छह दिन ही हुए है, लेकिन रणवीर सिंह की मूवी ने एक-एक करके फिल्मों को बॉक्स ऑफिस के सिंहासन से उतारना शुरू कर दिया है।

    अमेजिंग बात ये है कि ये मूवी जिस रफ्तार से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, उससे दोगुनी रफ्तार से दुनियाभर में मूवी की कमाई हो रही है। विदेशों में आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आ रही है, इस बात का अंदाजा आपको इस फिल्म के ओवरसीज बिजनेस से हो जाएगा, तो चलिए देर किस बात की है। फटाफट से देख लेते हैं फिल्म की दुनियाभर में 6 दिनों में कुल कमाई कितनी हुई है।

    दुनियाभर में 'धुरंधर' ने कर लिया कब्जा

    32 करोड़ से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत करने वाली फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar Total Collection) के कलेक्शन में वीकेंड पर बड़ी उछाल देखने को मिली थी। महज 2 दिनों में फिल्म का ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन 77.85 करोड़ और तीन दिन में 140 करोड़ तक पहुंच गया था। चार दिनों के अंदर ही फिल्म ने 185 करोड़ और पांच दिन खत्म होने तक 224 करोड़ का वर्ल्डवाइड बिजनेस किया था।

    अब छठे दिन भी फिल्म की तूफानी रफ्तार कम नहीं हुई है। सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को सिंगल डे पर दुनियाभर में 41 करोड़ के आसपास की कमाई की है और अब 'धुरंधर' का कलेक्शन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 265.25 करोड़ तक पहुंच चुका है।

    धुरंधर टोटल कलेक्शन 

    कलेक्शन टाइप राशि (करोड़ में)
    वर्ल्डवाइड कलेक्शन ₹265.25
    वर्ल्डवाइड बुधवार कलेक्शन ₹41
    ओवरसीज कलेक्शन ₹50
    इंडिया नेट कलेक्शन ₹179.75
    इंडिया ग्रॉस कलेक्शन ₹215.25
    इंडिया बॉक्स ऑफिस (सिंगल डे) ₹26.5

    छह दिनों में ही 'धुरंधर' ने रिकवर किया बजट

    दुनियाभर में फिल्म ने जहां 265.25 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वहीं सिर्फ ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में इस मूवी ने 50 करोड़ 6 दिन के अंदर कमा लिए हैं। आपको याद दिला दें कि 'धुरंधर' पार्ट 1 का बजट तकरीबन 250 करोड़ के आसपास था, अब दुनियाभर में हुई कमाई से ये पूरा बजट रिकवर हो चुका है और फिल्म प्रॉफिट कमाने की तरफ बढ़ रही है।

    आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह-संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में हैं। हीरोइन की बात करें तो चाइल्डहुड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर चुकीं सारा अर्जुन ने इसमें युवा अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की है। वैसे तो सभी की परफॉर्मेंस फिल्म में काफी शानदार है, लेकिन जिन्होंने अपनी एक्टिंग से सबको पछाड़ दिया, वह अक्षय खन्ना हैं।