Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    VIDEO: 'धुरंधर' स्टाइल में पीएम मोदी, पुतिन के साथ जबरदस्त कैमिस्ट्री; सोशल मीडिया पर छाया ट्रेंड

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों नेताओं के बीच धुरंधर स्टाइल में गजब की कैमिस्ट्री द ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    'धुरंधर' स्टाइल में पीएम मोदी। (X- @MP_MyGov)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का 'धुरंधर स्टाइल' में एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो के साथ एक कैप्शन भी दिया गया है, जिसमें लिखा है, "द OG धुरंधर। जब आप ऑरा फार्मिंग कहते हैं, मैं मोदी का नेचुरल रिज (करिश्मा) कहता हूं।"

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वायरल वीडियो में Flipperachi के ट्रैक 'FA9LA' पर सेट PM मोदी के दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात के पलों को एक साथ जोड़ा गया है।

    पीएम मोदी की वैश्विक छाप

    वीडियो की शुरुआत पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चलने से होती है, जिसके बाद यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारर के साथ हाथ मिलाते हुए और औपचारिक बातचीत करते हुए दिखाए गए हैं।

    वीडियो में आगे, फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप, PM मोदी के साथ नजर आते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनके गर्मजोशी भरे अभिवादन का वायरल पल भी इस मोंटाज का हिस्सा है। एक सबसे प्रभावशाली दृश्य पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे का है, जिन्होंने FIPIC शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी के पैर छूकर सम्मान व्यक्त किया था।

    वीडियो में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ की भी झलकियों को शामिल किया गया है। वीडियो में G20, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और EU के साथ PM मोदी की बातचीत को भी दिखाया गया है।

    'धुरंधर' स्टाइल में वीडियो

    वीडियो क्लिप का एंड पीएम मोदी के सिनेमाई शॉट के साथ होता है, जिसमें वह काले चश्मे और काले पफर जैकेट में सीधे कैमरे की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। कैप्शन में लिखा गया है, “वह क्लासिक धुरंधर ऑरा, शांत, संयमित, स्पष्ट रूप से फोकस।”

    यह वीडियो आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना के 'रहमान डकैत' किरदार के वायरल इंट्रोडक्शन सीक्वेंस से प्रेरणा लेता है, जहां वह कार से उतरकर 'FA9LA' ट्रैक पर डांस करते हैं और अपना फेमस सलाम करते हैं।

     