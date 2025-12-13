Language
    Dhurandhar की जबरा फैन हुईं कश्मीर की पूर्व CM की बेटी, हंगामे के बीच बोली- हिंसक बॉलीवुड मूवीज में महिलाओं...

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    धुरंधर को अगर तारीफें मिल रही हैं, तो आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस मूवी को कहानी के चक्कर में आलोचनाएं भी झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि, मिक्स रिएक्शन ...और पढ़ें

    इल्तिजा मुफ्ती ने की धुरंधर की तारीफ/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर का क्रेज इस वक्त सभी के सिर चढ़कर बोल रहा है। रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म की कहानी फैंस को बेहद पसंद आ रही है। हालांकि, इस बीच फिल्म को लेकर हंगामा भी हो रहा है और इसे गल्फ के छह देशों में बैन भी कर दिया गया है।

    पाकिस्तान और बलूचिस्तान में धुरंधर में उनकी नेगेटिव छवि को दिखाने के लिए बेहद गुस्सा है। हालांकि, इस बीच ही अब जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने 'धुरंधर' की तारीफों के पुल बांधे हैं। उन्होंने खास तौर पर फिल्म में दिखाए गए महिलाओं के सीन पर अपनी राय दी है।

    इल्तिजा मुफ्ती ने कहा हंगामा हो रहा है पर अच्छी है

    इल्तिजा मुफ्ती ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए लिखा, "धुरंधर को लेकर काफी हंगामा हुआ है, लेकिन मुझे ये फिल्म पसंद आई और दिलचस्प लगी। मूवी की कास्टिंग काफी परफेक्ट है। पहली बार इतनी बॉलीवुड की किसी हिंसक फिल्म में महिलाओं को सिर्फ एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है"।

    संजय दत्त स्टारर फिल्म 'धुरंधर' को लेकर दर्शक भी दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। एक तरफ जहां दर्शक वर्ग इसकी आलोचना करते हुए फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहा है और मेकर्स पर कहानी को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग असल घटना को पूरी ईमानदारी से दिखाने के लिए और आतंकवाद के देश पर प्रभाव की सच्चाई बताने के लिए आदित्य धर की काफी तारीफ कर रहे हैं।

    धुरंधर 2 लेकर अगले साल लौटेंगे निर्देशक

    रणवीर सिंह-अक्षय खन्ना और संजय दत्त के किरदारों के लिए जहां उन्हें तारीफ मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस इस बात से नाराज हो रहे हैं कि आर माधवन के इतने पावरफुल रोल को फिल्म में काफी ज्यादा नहीं दिखाया गया है। आर माधवन के जब 'धुरंधर' में कम रोल पर एक फैन ने निराशा व्यक्त की थी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि दूसरे पार्ट में उनका रोल ज्यादा होने वाला है।

    आपको बता दें कि फिल्म की लेंथ काफी लंबी होने की वजह से आदित्य धर ने धुरंधर को दो हिस्सों में बांटा है। दूसरी फिल्म 2026 में 19 मार्च को रिलीज होगी। स्पाई थ्रिलर फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर यश की फिल्म टॉक्सिक (Toxic Movie) से है।

