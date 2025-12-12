'बहुत शानदार! खूब पसंद आई फिल्म', महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने जमकर की धुरंधर की तारीफ

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म धुरंधर काफी चर्चा में है। हर कोई इस फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने एक्स पर लिखा कि धुरंधर काफी अच्छी मूवी है। उन्होंने फिल्म को काफी अच्छी बताया और महिलाओं को महज वस्तु के रूप में इस्तेमाल किए बिना चित्रित करने के लिए इसकी सराहना की। उन्होंने फिल्म के कलाकारों की भी प्रशंसा की और इसे परफेक्ट बताया।

इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा कि धुरंधर को लेकर काफी आक्रोश है, लेकिन मुझे फिल्म काफी पसंद आई और दिलचस्प लगी। खासकर कलाकारों का चयन एकदम सही है। फिल्म को बहुत अच्छी तरह से बनाई गई है।

Much outrage over Dhurandhar but I quite liked the movie & found it interesting. The casting especially is perfection. Women for once as is the case in most violent Bollywood movies weren’t used as props. Very well made. — Iltija Mufti (@IltijaMufti_) December 12, 2025

बता दें कि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों में दो फाड़ देखने को मिल रहा है। जहां दर्शकों का एक वर्ग फिल्म की आलोचना कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सराहना हो रही है। फिल्म में वास्तविक जीवन की घटनाओं और त्रासदियों को ईमानदारी से दिखाया गया है और आतंकवाद के देश और उससे परे के प्रभाव को भी उजागर किया गया है।

फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन ने भी अहम भूमिकाएं निभाई है। फिल्म का अक्षय खन्ना के एंट्री डांस वाला एक खास सीन इंटरनेट पर धूम मचा रहा है और वायरल हो गया है।