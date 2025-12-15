20 साल छोटी सारा के साथ क्यों रोमांस कर रहे रणवीर सिंह? Dhurandhar Part 2 में खुलेगा सबसे बड़ा राज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई और इसकी कास्ट की शानदार परफॉर्मेंस के लिए इसकी जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म में रणवीर सिंह और सारा अर्जुन की उम्र में 20 साल का अंतर सोशल मीडिया पर तब से चर्चा का विषय बना हुआ था, जब फिल्म का पहला लुक टीजर सामने आया था। अब फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने दोनों के बीच उम्र के इस बड़े अंतर पर बात की है और बताया कि आखिर क्यों उन्होंने सारा अर्जुन को रणवीर सिंह के अपोजिट कास्ट किया।

रणवीर सिंह के अपोजिट क्यों कास्ट हुईं सारा अर्जुन एक इंटरव्यू में बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने रणवीर सिंह और सारा अर्जुन के बीच उम्र के फासले पर बात की। उन्होंने कहा कि उम्र के अंतर से जुड़े सवालों के जवाब अगले साल धुरंधर 2 रिलीज होने पर मिल जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कहानी के हिसाब से यह जरूरी था। हालांकि वह लोगों को यह समझा नहीं पाए, लेकिन सोशल मीडिया पर उम्र के फासले पर हो रही चर्चाएं पढ़कर उन्हें हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे बहुत साफ ब्रीफ मिला था।