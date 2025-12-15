Dhurandhar में होती 'मशहूर गुलाटी' की एंट्री, इस किरदार के लिए सुनील ग्रोवर थे पहली पसंद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ लोगों के दिलों पर भी राज कर रही है। अक्षय खन्ना से लेकर अर्जुन रामपाल तक, रणवीर सिंह की इस फिल्म के हर किरदार को एक नई पहचान मिली है। इसी कड़ी में जुड़ने वाले थे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, जो कि इस बेहतरीन फिल्म का हिस्सा बनते-बनते रह गए।

'धुरंधर' की कास्टिंग में लगा 1 साल से ज्यादा का समय आदित्य धर की धुरंधर को जाने-माने और कम जाने-पहचाने एक्टर्स को बिल्कुल अलग अवतार में पेश करने के लिए तारीफ मिली है, यह एक क्रिएटिव फैसला था जिसके बारे में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का कहना है कि इसका मकसद दर्शकों को सरप्राइज़ देना था। क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने ही इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अंडरकवर जासूस हमजा अली मजारी के रोल की तारीफ की है, साथ ही इसकी स्टार-स्टडेड सपोर्टिंग कास्ट की भी, जिसमें आर माधवन भारतीय स्पाईमास्टर अजय सान्याल, संजय दत्त एसपी चौधरी असलम, अक्षय खन्ना रहमान डकैत और अर्जुन रामपाल आईएसआई मेजर इकबाल के रोल में हैं।