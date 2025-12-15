Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dhurandhar में होती 'मशहूर गुलाटी' की एंट्री, इस किरदार के लिए सुनील ग्रोवर थे पहली पसंद

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 09:57 AM (IST)

    Dhurandhar: साल के आखिरी महीने दिसंबर में 'धुरंधर' का बोलबाला है, रणवीर सिंह के साथ-साथ इसके हर किरदार की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर में होते कॉमेडियन सुनील ग्रोवर

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ लोगों के दिलों पर भी राज कर रही है। अक्षय खन्ना से लेकर अर्जुन रामपाल तक, रणवीर सिंह की इस फिल्म के हर किरदार को एक नई पहचान मिली है। इसी कड़ी में जुड़ने वाले थे कॉमेडियन सुनील ग्रोवर, जो कि इस बेहतरीन फिल्म का हिस्सा बनते-बनते रह गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'धुरंधर' की कास्टिंग में लगा 1 साल से ज्यादा का समय

    आदित्य धर की धुरंधर को जाने-माने और कम जाने-पहचाने एक्टर्स को बिल्कुल अलग अवतार में पेश करने के लिए तारीफ मिली है, यह एक क्रिएटिव फैसला था जिसके बारे में कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का कहना है कि इसका मकसद दर्शकों को सरप्राइज़ देना था। क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने ही इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह के अंडरकवर जासूस हमजा अली मजारी के रोल की तारीफ की है, साथ ही इसकी स्टार-स्टडेड सपोर्टिंग कास्ट की भी, जिसमें आर माधवन भारतीय स्पाईमास्टर अजय सान्याल, संजय दत्त एसपी चौधरी असलम, अक्षय खन्ना रहमान डकैत और अर्जुन रामपाल आईएसआई मेजर इकबाल के रोल में हैं।

    ranveer singh (1)

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar: धुआंधार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के बाद फिल्म पर आई बड़ी मुसीबत, Ranveer Singh की स्पाई थ्रिलर को लगी किसकी नजर

    मुकेश ने एक इंटरव्यू में बताया, 'मैं हमेशा सोचता हूं कि लोगों को कैसे सरप्राइज दूं और कास्टिंग को और ज्यादा दिलचस्प, मजेदार और फ्रेश कैसे बनाऊं। इस फिल्म के साथ मैं यही करना चाहता था। लोग इस फिल्म में ट्विस्ट की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए मैं कास्टिंग के साथ चीजों को ट्विस्ट करना चाहता था। हर किसी को लगना चाहिए कि यह सोच-समझकर किया गया काम है और हमने किसी को भी ऐसे ही कास्ट नहीं किया है।

    इस रोल के लिए सुनील थे पहली पसंद

    उन्होंने कहा, 'हमने डोंगा और आलम के रोल के लिए बहुत सारे ऑडिशन लिए और इसीलिए इस प्रोसेस में 1-1.5 साल लग गए क्योंकि आपको देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, और यह लोगों को कैसे सरप्राइज कर सकती है। मुकेश ने बताया कि उन्होंने आलम के रोल के लिए सुनील ग्रोवर को लेने के बारे में भी सोचा था, लेकिन आखिर में गेरा को कास्ट करने का फैसला किया।

    ranveer singh (2)

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar: इस मामले में Ranveer Singh से लाइमलाइट चुरा ले गए 50 साल के अक्षय खन्ना? रहमान डकैत बनकर उड़ाए होश

    कुल मिलाकर, मुकेश ने कहा कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म है जिस पर उन्हें हमेशा गर्व रहेगा और फिल्म के लिए उन्हें जिस तरह का प्यार और उत्साह मिला है, वह बेमिसाल है। उन्होंने कहा, 'मैंने पिछले एक साल में बहुत कुछ किया है, तेरे इश्क में, दिल्ली क्राइम, द फैमिली मैन 3, महारानी, और भी बहुत कुछ। लेकिन धुरंधर के लिए मुझे जो प्यार मिल रहा है, वह वैसा ही है जैसा मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर, काई पो चे और बजरंगी भाईजान के लिए मिला था'। 

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar: धुआंधार बॉक्स ऑफिस ओपनिंग के बाद फिल्म पर आई बड़ी मुसीबत, Ranveer Singh की स्पाई थ्रिलर को लगी किसकी नजर