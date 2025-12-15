Box Office: वीकेंड पर कौन बना बॉक्स ऑफिस का बादशाह, Dhurandhar को कड़ी टक्कर दे रही 'अखंड़ा 2'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल का आखिरी महीना दिसंबर मनोरंजन जगत के लिए भी खास है क्योंकि इस वक्त थिएटर में तीन बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जंग लड़ रही हैं। धुरंधर की आंधी तो चल ही रही है लेकिन इसके पीछे-पीछे रिलीज हुई अखंडा 2 भी जमकर नोट छाप रही है। आइए जानते हैं वीकेंड पर किसने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन रह गया पीछे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बॉक्स ऑफिस वीकेंड कलेक्शन थिएटर में रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों का जॉनर अलग-अलग है। कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी किस किसको प्यार करूं 2 इसी नाम की पहली फिल्म का सीक्वल है जो 2015 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट रही थी। हालांकि दूसरे पार्ट की कमाई पहली फिल्म से अब तक काफी कम रही है वहीं वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो रविवार को फिल्म ने 2.85 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का कलेक्शन 7.20 करोड़ रुपये हो गया है।

धुरंधर रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म की बात करें तो यह बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही तहलका मचा रही है। 28 करोड़ से खाता खोलने वाली धुरंधर हर दिन डबल डिजीट में करोड़ों रुपये छाप रही है और इसने रविवार को 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की घरेलू कमाई 351 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

तो साफ है कि धुरंधर ही बॉक्स ऑफिस का बादशाह है हालांकि इसे अखंडा 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है क्योंकि साउथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजीट में ही कमाई कर रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कितने दिन राज चलता है।