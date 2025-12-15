Box Office: वीकेंड पर कौन बना बॉक्स ऑफिस का बादशाह, Dhurandhar को कड़ी टक्कर दे रही 'अखंड़ा 2'
Box Office: बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त घमासान चल रहा है क्योंकि धुरंधर के बाद कपिल शर्मा की किस किसको प्यार करूं और नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 भी रिलीज हु ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल का आखिरी महीना दिसंबर मनोरंजन जगत के लिए भी खास है क्योंकि इस वक्त थिएटर में तीन बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जंग लड़ रही हैं। धुरंधर की आंधी तो चल ही रही है लेकिन इसके पीछे-पीछे रिलीज हुई अखंडा 2 भी जमकर नोट छाप रही है। आइए जानते हैं वीकेंड पर किसने मारी बॉक्स ऑफिस पर बाजी और कौन रह गया पीछे।
बॉक्स ऑफिस वीकेंड कलेक्शन
थिएटर में रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों का जॉनर अलग-अलग है। कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी किस किसको प्यार करूं 2 इसी नाम की पहली फिल्म का सीक्वल है जो 2015 में रिलीज हुई थी और जबरदस्त हिट रही थी। हालांकि दूसरे पार्ट की कमाई पहली फिल्म से अब तक काफी कम रही है वहीं वीकेंड कलेक्शन की बात करें तो रविवार को फिल्म ने 2.85 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का कलेक्शन 7.20 करोड़ रुपये हो गया है।
यह भी पढ़ें- कौन हैं धुरंधर के बड़े साहब? पार्ट 2 में रणवीर सिंह को टक्कर देगा ये एक्टर
अखंडा 2
दूसरी ओर साउथ फिल्म अखंडा 2 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को भले ही 8 करोड़ रुपये के साथ धीमी शुरुआत मिली हो लेकिन दूसरे दिन से फिल्म ने जमकर नोट छापना शुरू कर दिया था। फिल्म का तीसरे दिन यानि रविवार को भी शानदार कलेक्शन हुआ है, इसने तीसरे दिन 15 करोड़ रुपये की कमाई की जिसके साथ ही इसका तीन दिनों का कलेक्शन 61 करोड़ रुपये हो गया है।
धुरंधर
रणवीर सिंह की मल्टीस्टारर फिल्म की बात करें तो यह बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन से ही तहलका मचा रही है। 28 करोड़ से खाता खोलने वाली धुरंधर हर दिन डबल डिजीट में करोड़ों रुपये छाप रही है और इसने रविवार को 59 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। इसी के साथ फिल्म की घरेलू कमाई 351 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।
तो साफ है कि धुरंधर ही बॉक्स ऑफिस का बादशाह है हालांकि इसे अखंडा 2 से कड़ी टक्कर मिल रही है क्योंकि साउथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजीट में ही कमाई कर रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर कितने दिन राज चलता है।
धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम रोल में हैं। वहीं अखंडा 2 और किस किसको प्यार करूं ने 12 दिसंबर को थिएटर में दस्तक दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।