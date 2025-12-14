कौन हैं धुरंधर के बड़े साहब? पार्ट 2 में रणवीर सिंह को टक्कर देगा ये एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर के रहमान डकैत, हमला अली और जमीर जमाली जैसे किरदारों के बारे में इस वक्त खूब बातें हो रही हैं। लेकिन फिल्म में एक किरदार बड़े साहब का भी है, जिसका जिक्र मेजर इकबाल (अर्जुन रामपाल) की तरफ से मूवी में कई बार सुनने को मिलता है।

ऐसे में हर किसी के जहन में अब ये सवाल उमड़ रहा है कि आखिर वह कौन सा एक्टर है, जो धुरंधर 2 में बड़े साहब की भूमिका में नजर आएगा। इसके अलावा ये किरदार अंडरवर्ल्ड के किस डॉन से प्रेरित होगा।

कौन है धुरंधर का बडे़ साहब धुरंधर की कहानी में बड़े साहब का किरदार काफी अहम रहा है। जिसके नेतृत्व में भारत में संसद और 26/11 के आंतकी हमले को अंजाम दिया जाता है। रणवीर सिंह स्टारर मूवी में बड़े साहब का रोल अहम बताया जा रहा और पार्ट 2 में इस कैरेक्टर का खुलासा भी होगा। दरअसल धुरंधर में बड़े साहब का किरदार अंडरवर्ल्ड की दुनिया के सबसे चर्चित नाम दाउद इब्राहिम का है।

ऐसे में धुरंधर 2 को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट काफी हो गई है। रहमान डकैत के बाद अब धुरंधर 2 में बड़े साहब पाकिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मूवी के सीक्वल में मेजर इकबाल संग हमजा अली की भिड़त भी देखने को मिलेगी।