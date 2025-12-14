'मेरा खून खौल गया... 'Adivi Sesh ने धुरंधर के बारे में कह दी ऐसी बात, आदित्य धर ने दिया जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु अभिनेता आदिवी शेष ने आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ करने वाले लेटेस्ट सेलिब्रिटी बन गए हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अन्य कलाकार हैं। फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसके कलाकार, स्टोरी, कास्टिंग हर किसी की चर्चा एकदम जोरों पर है।

कैसा रहा आदिवी का एक्सपीरियंस आदिवी ने कहा कि 'धुरंधर' में 26/11 का दृश्य देखना उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे आईएसआई के हैंडलर लयारी अंडरवर्ल्ड से प्रेरित थे। यह सीन उन्हें बेहद प्रभावित करने वाला लगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी फिल्म 'मेजर' के लिए इस पर शोध किया था, जो 2008 के मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है।