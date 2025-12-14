'मेरा खून खौल गया... 'Adivi Sesh ने धुरंधर के बारे में कह दी ऐसी बात, आदित्य धर ने दिया जवाब
तेलुगु अभिनेता आदिवी शेष ने आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' देखी और अपना अनुभव शेयर किया। आदिवी ने कहा कि 26/11 के दृश्यों में आईएसआई हैंडलर्स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु अभिनेता आदिवी शेष ने आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' की तारीफ करने वाले लेटेस्ट सेलिब्रिटी बन गए हैं। फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, राकेश बेदी और अन्य कलाकार हैं। फिल्म की रिलीज के बाद से ही इसके कलाकार, स्टोरी, कास्टिंग हर किसी की चर्चा एकदम जोरों पर है।
कैसा रहा आदिवी का एक्सपीरियंस
आदिवी ने कहा कि 'धुरंधर' में 26/11 का दृश्य देखना उनके लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि कैसे आईएसआई के हैंडलर लयारी अंडरवर्ल्ड से प्रेरित थे। यह सीन उन्हें बेहद प्रभावित करने वाला लगा, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपनी फिल्म 'मेजर' के लिए इस पर शोध किया था, जो 2008 के मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है।
आदिवी भी इस पर कर चुके हैं रिसर्च
अपने एक्स हैंडल पर अभिनेता ने लिखा, "#धुरंधर बहुत पसंद आई! देश की सबसे बड़ी फिल्म देखने में देर हो गई, लेकिन यह बहुत ही शानदार बनी है। आदित्यधर फिल्म्स सर, आपने जिस सूक्ष्मता से इतने सारे ग्रे शेड्स दिखाए हैं, वह वाकई कमाल की बात है। इतने प्रासंगिक विषय पर यह बिल्कुल इंटरनेशनल प्रिजेंटेशन जैसा है। मेजर फिल्म के लिए 26/11 पर इतना शोध करने वाले के तौर पर, मेरे लिए यह देखना बिल्कुल नया अनुभव था कि कैसे आईएसआई के हैंडलर्स को लयारी अंडरवर्ल्ड से ताकत मिली हुई थी। यह देखकर मेरा दिल टूट गया और खून खौल उठा।"
Loved #Dhurandhar ! Late to the party in watching the country’s biggest film but it’s so well done. It’s an amazing achievement from you @AdityaDharFilms sir to show so many grays with subtlety. Absolutely international presentation on such a relevant topic ❤️🔥 As someone who…— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 14, 2025
आदित्य धर ने दिया जवाब
इसके अलावा, कलाकारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि धुरंधर में उनके पसंदीदा कलाकार अक्षय खन्ना और राकेश बेदी थे। उन्होंने यह भी कहा कि वह फिल्म को दोबारा देखने की योजना बना रहे हैं। धुरंधर पर आदिवी की समीक्षा का जवाब देते हुए आदित्य ने लिखा, "शेष मेरे भाई, इसने मुझे सचमुच छू लिया। जिसने इस इतिहास को इतनी ईमानदारी से जिया और महसूस किया है, उसके मुंह से ये शब्द मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "मुझे खुशी है कि फिल्म ने आपको एक नया नजरिया दिया - यही सबसे मुश्किल काम था। इतनी सहानुभूति और समझदारी से देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा देखते समय मिलते हैं। ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं!"
