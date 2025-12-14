Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर के बाद Akshaye Khanna की चमकी किस्मत, हाथ लगा 19 साल पुरानी कॉमेडी फिल्म का सीक्वल?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर की अपार सफलता के चलते फिलहाल अभिनेता अक्षय खन्ना का नाम काफी सुर्खियां बटोर रहा है। खबर है कि अब अक्षय के हाथ 19 साल पुरानी बॉलीवुड की कल ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस कॉमेडी मूवी के सीक्वल में दिखेंगे अक्षय खन्ना (फोटो क्रेडिट- Imdb)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s के फेमस एक्टर अक्षय खन्ना का नाम फिलहाल फिल्म धुरंधर की सफलता को लेकर हर तरफ चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी में विलेन रहमान डकैत की भूमिका को जिस तरह से अक्षय ने निभाया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। धुरंधर की सक्सेस के बाद हर तरफ अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज को लेकर सुर्खियां काफी तेज हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब खबर आ रही है कि आने वाले समय में अक्षय खन्ना 19 साल पुरानी की बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी के सीक्वल में नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    इस मूवी के पार्ट 2 में नजर आएंगे अक्षय खन्ना

    धुरंधर की अपार सफलता से अक्षय खन्ना का किस्मत चमक गई है। इस मूवी में बेशक एक्टर रणवीर सिंह लीड रोल में मौजूद हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय से अक्षय उनसे से काफी आगे निकल गए हैं। अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्मों को लेकर खूब बातें की जा रही हैं, जिसके चलते अब कॉमेडी फिल्म के सीक्वल से उनका नाम जुड़ता नजर आ रहा है। 

    akshayekhannanextmovie (4)

    यह भी पढ़ें- Akshaye Khanna का कैसा है अपनी सौतेली मां संग रिश्ता, विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी बोली-मैंने कभी उसकी मां...

    दरअसल बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के अनुसार साल 2006 में आई निर्देशक प्रियदर्शन की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म भागम भाग के सीक्वल (Bhagam Bhag 2) में अक्षय खन्ना की एंट्री हो गई है। अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और साउथ एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी के बाद अब अक्षय भी भागम भाग 2 का हिस्सा बन गए हैं। जनवरी 2026 में इस मूवी की शूटिंग को शुरू किया जाएगा और आने वाले साल के अंत तक भागम भाग पार्ट 2 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जा सकता है। 

    akshayekhannanextmovie (5)

    हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। अगर ऐसा होता है तो तीस मार खां के बाद दर्शकों को पर्दे पर अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार की कॉमेडी का जलवा देखने को मिलेगा। 

    अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट

    भागम भाग 2 के बाद अब अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इससे पहले वह साउथ सिनेमा के मशहूर निर्देशक प्रंशात वर्मा की मोस्ट अवेटेड मूवी महाकाली (Mahakali) में असुर गुरु शुक्राचार्य के किरदार में नजर आएंगे। इस मूवी को 2026 के मध्य में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें- कॉमेडी के बादशाह हैं Dhurandhar के 'रहमान डकैत', OTT पर अक्षय खन्ना की इन कल्ट मूवीज का आज भी है दबदबा