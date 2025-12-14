धुरंधर के बाद Akshaye Khanna की चमकी किस्मत, हाथ लगा 19 साल पुरानी कॉमेडी फिल्म का सीक्वल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 90s के फेमस एक्टर अक्षय खन्ना का नाम फिलहाल फिल्म धुरंधर की सफलता को लेकर हर तरफ चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी में विलेन रहमान डकैत की भूमिका को जिस तरह से अक्षय ने निभाया है, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। धुरंधर की सक्सेस के बाद हर तरफ अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज को लेकर सुर्खियां काफी तेज हैं।

अब खबर आ रही है कि आने वाले समय में अक्षय खन्ना 19 साल पुरानी की बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी के सीक्वल में नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी मूवी के बारे में जिक्र किया जा रहा है।

इस मूवी के पार्ट 2 में नजर आएंगे अक्षय खन्ना धुरंधर की अपार सफलता से अक्षय खन्ना का किस्मत चमक गई है। इस मूवी में बेशक एक्टर रणवीर सिंह लीड रोल में मौजूद हैं, लेकिन अपने दमदार अभिनय से अक्षय उनसे से काफी आगे निकल गए हैं। अक्षय खन्ना की आने वाली फिल्मों को लेकर खूब बातें की जा रही हैं, जिसके चलते अब कॉमेडी फिल्म के सीक्वल से उनका नाम जुड़ता नजर आ रहा है।