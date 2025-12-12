कॉमेडी के बादशाह हैं Dhurandhar के 'रहमान डकैत', OTT पर अक्षय खन्ना की इन कल्ट मूवीज का आज भी है दबदबा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हमराज, रेस, छावा और अब धुरंधर... अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) जब भी खलनायक बनकर बड़े पर्दे पर आते हैं तो धमाल मचा देते हैं। इस साल अभिनेता ने दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों छावा और धुरंधर में खलनायक की भूमिका निभाई और दोनों में ही छा गए, खासकर धुरंधर को लेकर।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत अवतार सोशल मीडिया पर इस कदर पसंद किया जा रहा है कि हर ओर वही छाए हुए हैं। मगर खलनायिकी के अलावा भी अक्षय दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी खलनायिकी का असर छोड़ा, ठीक उसी तरह उनके कॉमिक रोल्स का भी असर आज तक बना हुआ है।

अक्षय खन्ना की बायोग्राफी में कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्में शामिल हैं जो आज क्लासिक कल्ट में गिनी जाती हैं। यह फिल्में ओटीटी पर भी मौजूद हैं। यहां देखिए अक्षय की कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट... हलचल (Hulchul) साल 2004 में रिलीज हुई प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हलचल को आज सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिना जाता है। फिल्म में जय का किरदार निभाने वाले अक्षय ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था।