कॉमेडी के बादशाह हैं Dhurandhar के 'रहमान डकैत', OTT पर अक्षय खन्ना की इन कल्ट मूवीज का आज भी है दबदबा
Akshaye Khanna Best Comedy Movies: भले ही इन दिनों अक्षय खन्ना धुरंधर फिल्म में अपनी खलनायिकी के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। मगर खलनायक बनने से पहले उ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हमराज, रेस, छावा और अब धुरंधर... अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) जब भी खलनायक बनकर बड़े पर्दे पर आते हैं तो धमाल मचा देते हैं। इस साल अभिनेता ने दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों छावा और धुरंधर में खलनायक की भूमिका निभाई और दोनों में ही छा गए, खासकर धुरंधर को लेकर।
धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत अवतार सोशल मीडिया पर इस कदर पसंद किया जा रहा है कि हर ओर वही छाए हुए हैं। मगर खलनायिकी के अलावा भी अक्षय दर्शकों के दिलों पर राज कर चुके हैं। जिस तरह उन्होंने अपनी खलनायिकी का असर छोड़ा, ठीक उसी तरह उनके कॉमिक रोल्स का भी असर आज तक बना हुआ है।
अक्षय खन्ना की बायोग्राफी में कुछ ऐसी कॉमेडी फिल्में शामिल हैं जो आज क्लासिक कल्ट में गिनी जाती हैं। यह फिल्में ओटीटी पर भी मौजूद हैं। यहां देखिए अक्षय की कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट...
हलचल (Hulchul)
साल 2004 में रिलीज हुई प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म हलचल को आज सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिना जाता है। फिल्म में जय का किरदार निभाने वाले अक्षय ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया था।
OTT- Amazon Prime Video
हंगामा (Hungama)
प्रियदर्शन की एक और क्लासिक कल्ट मूवी हंगामा जिसमें अक्षय खन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 7.6 रेटिंग वाली फिल्म का ह्यूमर इतना जबरदस्त है कि आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। जितेंद्र उर्फ जीतू के किरदार में अक्षय का रोल आज भी भुलाया नहीं जा सकता है।
OTT- Jio Hotstar
तीस मार खान (Tees Maar Khan)
फराह खान के निर्देशन में बनी फिल्म तीस मार खान भी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में शुमार है। इस फिल्म में सिनेमा के दोनों अक्षय (अक्षय खन्ना और अक्षय कुमार) ने साथ में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में धुरंधर स्टार आतिश कपूर की भूमिका में नजर आए थे जो अभिनय अदाकारी के लिए ऑस्कर जीतने की तमन्ना रखता है।
OTT- YouTube
नो प्रॉब्लम (No Problem)
अक्षय खन्ना की एक और कॉमेडी से भरी फिल्म नो प्रॉब्लम भी देखने लायक है। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा की तरह खूब सराहा गया था। फिल्म का निर्देशन अनीस बज्मी ने किया था।
OTT- Amazon Prime Video
