Akshaye Khanna का कैसा है अपनी सौतेली मां संग रिश्ता, विनोद खन्ना की दूसरी पत्नी बोली-मैंने कभी उसकी मां...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' के लिए उन्हें दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। उन्होंने फिल्म में पाकिस्तान के ल्यारी के गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है।
'धुरंधर' की सफलता के बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है। एक तरफ जहां अक्षय खन्ना के पिता विनोद खन्ना के कई पुराने इंटरव्यूज वायरल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अब उनकी सौतेली मां कविता खन्ना ने भी खुलकर अपने और एक्टर की बॉन्डिंग पर बोला है।
अक्षय खन्ना संग रिश्ते पर कही ये बात
विनोद खन्ना ने दो शादियां की थी, जहां उनकी पहली पत्नी गीतांजली खन्ना से अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना हैं, तो वहीं दूसरी पत्नी कविता के बेटे साक्षी खन्ना हैं। कविता खन्ना ने हाल ही में जर्नलिस्ट लवीना टंडन के Youtube चैनल को दिए इंटरव्यू में अक्षय खन्ना से अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। कविता ने ये भी बताया कि उन्होंने कभी भी अक्षय की मां बनने की कोशिश क्यों नहीं की।
उन्होंने कहा, "मैंने कभी भी अक्षय खन्ना की मां बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके पास पहले से ही सबसे बेस्ट मदर हैं"। इतना ही नहीं, कविता ने विनोद खन्ना संग अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में भी बताया। कविता खन्ना ने कहा, "यह एक जुनून और प्यार था। हमारा एक-दूसरे संग बहुत अच्छा तालमेल था। सभी कमियों के साथ हमारी शादी परफेक्ट थी"।
1985 में हुआ था अक्षय खन्ना की मां से तलाक
विनोद खन्ना ने अक्षय की मां से साल 1971 में शादी की थी, लेकिन साल 1985 में उनका तलाक हो आया। रिपोर्ट्स की मानें तो विनोद खन्ना और गीतांजलि के तलाक की वजह विनोद खन्ना का अध्यात्म के प्रति समर्पण था।
दरअसल, विनोद खन्ना के अपने करियर के उस पीक पर सबकुछ छोड़कर सन्यास ले लिया था, जब वह इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर थे। वह कई वर्षों तक पत्नी और बच्चों से दूर ओशो के पुणे आश्रम में और बाद में अमेरिका के ओरेगन में रजनीशपुरम कम्यून में रहने लगे।
रिपोर्ट्स की मानें तो जब भी गीतांजलि अपने बच्चों राहुल-अक्षय को स्कूल छोड़ने जाती थीं, तो उन्हें काफी ताने सुनने पड़ते थे। जिसके बाद गीतांजलि ने विनोद खन्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं लौटे, जिसके बाद गीतांजलि ने उनसे तलाक का निर्णय लिया और अर्जी डाल दी।
