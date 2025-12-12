दुनियाभर में Dhurandhar के FA9LA का जलवा, Spotify लिस्ट में टॉप पर कर रहा ट्रेंड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। धुरंधर के एंट्री सॉन्ग FA9LA से एक्टर ने तहलका ही मचा दिया। क्या एंट्री मारी है बॉस एकदम सब लोग सरप्राइज रह गए। अक्षय खन्ना एक ऐसा एक्टर हैं जोकि लाइमलाइट से छोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन इस समय वो सबसे पॉपुलर एक्टर हो गए हैं।

