    दुनियाभर में Dhurandhar के FA9LA का जलवा, Spotify लिस्ट में टॉप पर कर रहा ट्रेंड

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:57 PM (IST)

    अक्षय खन्ना अपनी फिल्म 'धुरंधर' के एंट्री सॉन्ग 'FA9LA' के कारण सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। Flipperachi द्वारा गाया गया यह ग ...और पढ़ें

    अक्षय खन्ना का FA9LA गाना कर रहा ट्रेंड

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। धुरंधर के एंट्री सॉन्ग FA9LA से एक्टर ने तहलका ही मचा दिया। क्या एंट्री मारी है बॉस एकदम सब लोग सरप्राइज रह गए। अक्षय खन्ना एक ऐसा एक्टर हैं जोकि लाइमलाइट से छोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन इस समय वो सबसे पॉपुलर एक्टर हो गए हैं।

    Spotify पर ट्रेंड कर रहा गाना

    इस बहरीन रैप को वहां के आर्टिस्ट Flipperachi ने गाया है। इसी के साथ अब, FA9LA गाने ने Flipperachi के करियर में एक और उपलब्धि शामिल कर दी है। शुक्रवार, 12 दिसंबर को रैपर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट अपलोड करके बताया कि उनका यह शानदार गाना स्पॉटिफाई (Spotify) की वायरल 50 ग्लोबल (Viral 50 - Global) लिस्ट में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है।

    Flipperachi ने दी खुशखबरी

    इस लिस्ट में में डेली फीचर के टॉप 50 गाने हैं जो वर्ल्डवाइड खूब पॉपुलैरिटी बटोर रहे हैं। बता दें कि गाने की रैकिंग शेयर, प्लेलिस्ट एड्स, स्ट्रीम में अचानक से आने वाले स्पाइक्स और सोशल मीडिया मेंशन को लेकर तैयार किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए, Flipperachi ने लिखा- 'दुनिया का नंबर 1 वायरल ट्रेक।'

     
     
     
    अक्षय ने खुद किया था कोरियोग्राफ

    धुरंधर के गाने 'FA9LA' में अक्षय खन्ना के डांस मूव्स की खूब चर्चा हुई थी जोकि उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था। एक इंटरव्यू में उनके कोरियोग्राफर ने बताया था कि इस सीन में सिंपल एंट्री करनी थी लेकिन अक्षय खन्ना ने इसमें अपना टेस्ट जोड़कर इसे खास बना दिया। ब्लैक सूट और सनग्लासेज में अक्षय खन्ना का स्वैग देखने लायक है। धुरंधर 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

