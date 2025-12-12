Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाने के शौकीन, एक किताब ने बदली जिंदगी, लाइमलाइट नहीं पसंद...अकेलेपन से Dhurandhar के अक्षय खन्ना को प्यार

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    Akshaye Khanna Unknown Facts: अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) के चलते खूब सुर्खियों में हैं। फिल्म विलेन का किरदार निभाकर अक्षय ...और पढ़ें

    Hero Image

    अक्षय खन्ना के जीवन की ये हैं वो खास बातें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अच्छे कलाकार को जब कोई यह कह दे कि तुम वाकई सिनेमा के लिए ही बने हो...तो मानो उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। फिल्म अभिनेता अक्षय खन्ना उन्हीं में से एक हैं, जिनकी आजकल हर कोई सराहना कर रहा है। हर कोई उनकी तारीफें करने में जुटा है। फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने रहमान डकैत का किरदार निभाकर ये साबित कर दिया कि फिल्म का हीरो ही असली हीरो नहीं होता, कभी-कभी विलेन भी फिल्म का असली हीरो होता है और कमबैक कभी भी हो सकता है। अक्षय खन्ना भले ही पर्दे पर कितनी ही दहशत फैलाएं लेकिन निजी जिंदगी के बारे में आप जानेंगे तो कहेंगे कि वाकई में सरल, सौम्य और सादगी वाले अक्षय क्या ऐसे भी हो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं अक्षय की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाइमलाइट और इंटरव्यूज से दूर रहते हैं अक्षय

    अक्षय खन्ना पर्दे पर जो संजीदगी दिखाकर जाते हैं असल में वो बिल्कुल इसके उलट हैं। उन्हें ना तो ज्यादा शोर-शराबा पसंद है और ना ही कोई उनके महंगे शौक हैं। अक्षय खन्ना को शायद ही आपने बीते वर्षों में किसी बड़ी पार्टी में देखा होगा। अक्षय की कई फिल्में कुछ बीते सालों में आईं हैं।

    akshy

    कभी हीरो रहे अक्षय अब फिल्मों में विलेन और अलग किरदार कर रहे हैं। इसी साल आई छावा में निगेटिव किरदार निभाकर वो छा गए। तो वहीं इससे पहले भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया लेकिन अक्षय़ खन्ना को इंटरव्यू देना और लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं हैं। आपने देखा भी होगा कि अक्षय इंटरव्यूज भी कम ही देते हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar का रहमान डकैत बनते हुए Akshaye Khanna को सताई पिता की याद, शीशे में दिखी विनोद खन्ना की छवि

    घर पर रहना पसंद करते हैं अक्षय

    अक्षय खन्ना को अच्छी फिल्में करना पसंद है। भले ही वो अब हीरो के किरदारों में ना दिखते हों, लेकिन उन्हें हीरो के किरदारों की जरूरत नहीं है। वो मानते हैं कि अगर किरदार अच्छा है तो वो जरूर करेंगे, अब फिर वो किरदार चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन सवाल ये है कि अक्षय फिल्में नहीं करते हैं , तो वह करते हैं क्या हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि अक्षय खन्ना को घर पर रहना पसंद है।

    Aksha

    वह अपने घर पर वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। 2016 में एक इंटरव्यू में अक्षय ने कहा था कि, लोगों को लगता है कि मैं जब फिल्में नहीं करता हूं तो क्या करता हूं। मैं आपको बता दूं कि मुझे घर पर रहना अच्छा लगता है। मैं घर पर पागल नही हो रहा होता हूं, बस इंतजार करता हूं कि कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए। एक बार फिल्ममेकर करण जौहर ने मजाकिया अंदाज़ में कहा था कि अगर अक्षय को कोई कह दे कि उन्हें वीकेंड पर ऑस्कर अवॉर्ड मिल रहा है, वो तब भी यही कहेंगे कि मैं वीकेंड पर घर से बाहर नहीं निकलता हूं। अक्षय अपने साउथ बॉम्बे वाले घर में अकेले रहना पसंद करते हैं।

    खाने के शौकीन हैं अक्षय

    खुद को ऑडबॉल कहने वाले अक्षय को पब्लिक में ज्यादा रहना पसंद नहीं है। वो आम जिंदगी जीना पसंद करते हैं। सोशल लाइफ, पार्टीज से वो दूर भागते हैं। यहां तक कि उन्हें ज्यादा लोगों के साथ सोशली होना भी पसंद नहीं है। हां, वो खाने के काफी शौकीन हैं। अक्षय जब घर पर होते हैं तो नई-नई डिशेज ट्राई करते हैं। अक्षय ने एक बार कहा था कि जब वह लंच कर रहे होते हैं, उन्हें तभी से डिनर की चिंता होने लगती है कि वो डिनर में क्या खाएंगे।

    Akshay k

     

    एक बीमारी से चले गए अक्षय के बाल

    अक्षय खन्ना जब फिल्मों में आए तो पिता ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके थे। अक्षय को फिल्मों में आने के बाद शुरूआती दौर में ही लोग पसंद करने लगे थे। उधर 19 साल की उम्र में ही अक्षय के बाल झड़ने लगे। ये कोई आम बात नहीं थीं। अक्षय के बाल झड़ने के पीछे एक वजह थी। दरअसल अक्षय खन्ना के बाल झड़ इसलिए रहे थे, क्योंकि वो छोटी सी उम्र में एलोपेशिया का शिकार हो गए। ये एक ऐसी बीमारी है, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं। धीरे-धीरे अक्षय के बाल झड़ते चले गए।

    Akshay khanna 1

    एक इंटरव्यू में अपने झड़ते बालों को लेकर अक्षय ने कहा था कि, एक हीरो के लिए यह वैसा ही, मानो जैसे एक पियानिस्ट की उंगलियां कट जाएं। हालांकि फिल्मों में उन्होंने प्रोस्थेटिक और विग का इस्तेमाल किया। यहां तक कि फिल्म धुरंधर के उनके लुक को खास डिजाइन किया गया। जिसमें उनकी हेयरस्टाइल पर खूब काम किया गया था।

    50 की उम्र में भी कुंवारे हैं अक्षय

    अक्षय खन्ना की जिंदगी से जुड़ा एक और सवाल लोगों के जहन में बार बार आता है कि आखिरकार अक्षय ने कभी शादी क्यों नहीं की। हालांकि अक्षय का नाम कई हीरोइनों के साथ जरूर जुड़ा लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। 50 साल की उम्र में भी अक्षय खन्ना कुंवारे ही हैं। अक्षय खुद को मैरिज मटेरियल नहीं मानते हैं।

    Aksjay

    अक्षय खन्ना का नाम तारा शर्मा और करिश्मा कपूर जैसी अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा लेकिन इनसे अक्षय का बाद में ब्रेकअप हो गया। शादी को लेकर अक्षय कहते हैं कि, मैं किसी को कंट्रोल नहीं देना चाहता हूं। शादी में आपको अपने जीवन को साझा करना पड़ता है।

    Akshay khanna

    अक्षय की फेवरेट किताब द सीक्रेट है। उन्हें इस किताब से लगाव है। वो मानते हैं कि इसी किताब ने उनकी जिंदगी बदली। बेस्ट डेब्यू से लेकर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब वो जीत चुके हैं। ताल, बॉर्डर, दिल चाहता है से लेकर धुरंधर तक, कई यादगार फिल्मों में उन्होंने काम किया है और अब भी करते हैं जा रहे हैं। लेकिन तन्हाई में रहने वाले अक्षय की जिंदगी जितनी पर्दे पर रंगीन है, निजी जीवन में उतनी ही सरल और सौम्य है।

     

    यह भी पढ़ें- 'ऐसी फिल्में कभी-कभार...', Dhurandhar के विवाद पर एक्टर का रिएक्शन, आदित्य धर को लेकर दिया ये बयान