Dhurandhar की तारीफ करते हुए अक्षय कुमार ने वायरल किया Akshaye Khanna का ये मीम, हंस-हंसकर पकड़ लेंगे पेट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की धुआंधार रफ्तार को रोकना बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हर दिन ये मूवी एक अच्छी कमाई के साथ नए-नए रिकॉर्ड्स बना रही है। जहां हमजा के किरदार में रणवीर सिंह ने जान भर दी, तो वहीं कुछ ही सीन्स से अक्षय खन्ना ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया।

एक्टर को रहमान डकैत के किरदार में काफी पसंद किया गया। किसी ने अक्षय खन्ना की तुलना उनके पिता विनोद खन्ना से की, तो किसी ने उनके डांस स्टेप को जमाल कुडू में बॉबी देओल से बेहतरीन बताया। हालांकि, इस बीच ही कई लोगों ने अब सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद खिलाड़ी कुमार ने 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए अक्षय खन्ना का एक ऐसा मीम वायरल कर दिया है, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है।

अक्षय कुमार ने अक्षय खन्ना का शेयर किया मीम 10 दिसंबर को अक्षय कुमार ने धुरंधर देखने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर तारीफों के पुल बांधे थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अक्षय कुमार की वह फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना को डायरेक्टर किया था। दोनों अक्षय ने फराह खान की फिल्म 'तीस मार खान' में काम किया था, जिसमें अक्की एक गांव में जाकर शूट करते हैं और फिल्म में उनके हीरो अक्षय खन्ना होते हैं। उसी फिल्म से एक सीन में अक्षय खन्ना पीछे बालों को चेहरे से छुपाए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, "थैंक यू डायरेक्टर साहब, देश को इतना शानदार एक्टर देने के लिए"।