Dhurandhar की तारीफ करते हुए अक्षय कुमार ने वायरल किया Akshaye Khanna का ये मीम, हंस-हंसकर पकड़ लेंगे पेट
10 दिसंबर को अक्षय कुमार ने 'धुरंधर' का रिव्यू करते हुए फिल्म की तारीफ की थी। फिल्म की तारीफ करने के बाद अब हाल ही में खिलाड़ी कुमार ने सोशल मीडिया अका ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की धुआंधार रफ्तार को रोकना बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही मुश्किल हो चुका है। हर दिन ये मूवी एक अच्छी कमाई के साथ नए-नए रिकॉर्ड्स बना रही है। जहां हमजा के किरदार में रणवीर सिंह ने जान भर दी, तो वहीं कुछ ही सीन्स से अक्षय खन्ना ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया।
एक्टर को रहमान डकैत के किरदार में काफी पसंद किया गया। किसी ने अक्षय खन्ना की तुलना उनके पिता विनोद खन्ना से की, तो किसी ने उनके डांस स्टेप को जमाल कुडू में बॉबी देओल से बेहतरीन बताया। हालांकि, इस बीच ही कई लोगों ने अब सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद खिलाड़ी कुमार ने 'धुरंधर' की तारीफ करते हुए अक्षय खन्ना का एक ऐसा मीम वायरल कर दिया है, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही है।
अक्षय कुमार ने अक्षय खन्ना का शेयर किया मीम
10 दिसंबर को अक्षय कुमार ने धुरंधर देखने के बाद अपने एक्स अकाउंट पर तारीफों के पुल बांधे थे। जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अक्षय कुमार की वह फोटो शेयर की, जिसमें उन्होंने अक्षय खन्ना को डायरेक्टर किया था। दोनों अक्षय ने फराह खान की फिल्म 'तीस मार खान' में काम किया था, जिसमें अक्की एक गांव में जाकर शूट करते हैं और फिल्म में उनके हीरो अक्षय खन्ना होते हैं। उसी फिल्म से एक सीन में अक्षय खन्ना पीछे बालों को चेहरे से छुपाए नजर आ रहे हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने कैप्शन में लिखा, "थैंक यू डायरेक्टर साहब, देश को इतना शानदार एक्टर देने के लिए"।
यह भी पढ़ें- कॉमेडी के बादशाह हैं Dhurandhar के 'रहमान डकैत', OTT पर अक्षय खन्ना की इन कल्ट मूवीज का आज भी है दबदबा
अक्षय कुमार ने फैन के मीम पर दिया मजेदार जवाब
इस मीम को देखने के बाद अक्षय कुमार भी खुद को जवाब देने से नहीं रोक पाए। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, "कभी घमंड नहीं किया भाई...कभी घमंड नहीं किया"। कैप्शन के साथ अक्की ने शैतानी भरा इमोजी पोस्ट किया। अक्की के इस जवाब को सुनकर फैंस ने भी मसखरी करते हुए लिखा, "अक्षय कुमार का करियर अब अक्षय खन्ना खा जाएगा...अचानक ही उनकी एंट्री हो गई"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "सर आपका डाई हार्ट फैन हूं, मैंने आपकी 60 से ज्यादा फिल्में थिएटर में देखी हैं, क्या मैं आपसे भी एक 'धुरंधर' जैसी फिल्म करने की उम्मीद कर सकता हूं? खिलाड़ी कब लौटेगा?"। एक और अन्य यूजर ने लिखा, "हमने ये दोनों अक्षय प्रियदर्शन की कॉमेडी फिल्म में एक साथ देखने हैं"।
एक यूजर ने तो फराह खान को 'तीस मार खान-2' बनाने की सलाह देते हुए लिखा, "फराह मैम यही सही वक्त है तीस मार खान 2 अनाउंस कर दो"।
यह भी पढ़ें- खाने के शौकीन, एक किताब ने बदली जिंदगी, लाइमलाइट नहीं पसंद...अकेलेपन से Dhurandhar के अक्षय खन्ना को प्यार
