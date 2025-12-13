Language
    'हर किसी की तरह मुझे भी...' जब Vinod Khanna ने S*x को लेकर बोली थी ऐसी बात, बयान से मच गई थी हलचल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना के अभिनय और कोरियोग्राफी की तारीफ हो रही है, जिससे उनके पिता विनोद खन्ना के पुराने वीडियो और इं ...और पढ़ें

    विनोद खन्ना का बयान हुआ था वायरल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के शानदार अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर एक्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग उनके पुराने वीडियोज और इंटरव्यू सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा मूवी का एक गाना 'FA9LA' की भी चर्चा है जिसे अक्षय खन्ना ने खुद कोरियोग्राफ किया है। फैंस उनके डांस मूव्स की तुलना उनके पिता विनोद खन्ना से कर रहे हैं।

    'मैं कोई संत नहीं' - अक्षय

    उन्होंने इसका एक वीडियो भी ढूंढ़ निकाला है। वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार रेखा और विनोद खन्ना के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। अब एक और वीडियो क्लिप सामने आई है जिसमें विनोद खन्ना ने महिलाओं के साथ रिश्ते पर बात की और कहा कि इस मामले में वे कोई संत नहीं हैं।

    महिलाओं को लेकर क्या बोल गए विनोद

    अपने पास्ट रिलेशन पर बात करते हुए विनोद खन्ना ने कहा, “मैं बैचलर था और महिलाओं के मामले में मैं कोई संत नहीं हूं। मुझे भी दूसरों की तरह ही सेक्स की जरूरत होती है।” उन्होंने आगे कहा, “महिलाओं के बिना हम यहां नहीं होते, सेक्स के बिना हम यहां नहीं होते, तो फिर मेरे महिलाओं के साथ होने पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए?”

    “Well, I was a bachelor, and I am no saint as far as women are concerned. I need s*x as much as anybody else does. Without women, we won’t be here, without s*x, we won’t be here, so why should anybody object to my being with women.” -Vinod Khanna
    byu/ACTRESSESKAKURSI inBollyBlindsNGossip

    विनोद खन्ना ने की थी दो शादियां

    बता दें कि विनोद खन्ना ने दो शादियां की हैं जबकि अक्षय खन्ना 50 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं। उन्हें केयर फ्री रहना पसंद है। विनोद खन्ना ने पहली शादी गीतांजलि खन्ना से 1971 में की थी, लेकिन 1985 में उनका तलाक हो गया। इस शादी से उनके दो बेटे राहुल और अक्षय हैं। इसी दौरान विनोद खन्ना ने फिल्मी करियर छोड़कर ओशो के आश्रम में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने कविता खन्ना से शादी की।

    अक्षय खन्ना ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी बात नहीं की। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनका नाम करिश्मा कपूर और तारा शर्मा जैसी अभिनेत्रियों से जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इन कथित रिश्तों के बारे में बात नहीं की। उन्होंने हमेशा यही कहा कि तारा उनकी अच्छी दोस्त हैं।

