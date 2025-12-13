एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर (Dhurandhar) में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) के शानदार अभिनय की खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर एक्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और लोग उनके पुराने वीडियोज और इंटरव्यू सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा मूवी का एक गाना 'FA9LA' की भी चर्चा है जिसे अक्षय खन्ना ने खुद कोरियोग्राफ किया है। फैंस उनके डांस मूव्स की तुलना उनके पिता विनोद खन्ना से कर रहे हैं।

