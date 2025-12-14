Dhurandhar की आंधी में उड़ गईं 2025 की दो ब्लॉकबस्टर, 9वें दिन ही तोड़ डाला कमाई का रिकॉर्ड
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर की रिलीज को 9 दिनों का समय बीत गया है। दूसरे वीकेंड में कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का तूफान देखने को मिला है, जिसमें 2025 की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर हवा-हवाई हो गई हैं। रिलीज के दूसरे शनिवार को धुरंधर ने ऐतिहासिक कमाई कर हर किसी को हैरान किया है।
ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के 9वे ंदिन धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा है और फिल्म ने किन मूवीज को पीछे छोड़ा है।
धुरंधर के आगे पस्त हुईं 2025 की ये ब्लॉकबस्टर
5 दिसंबर को धुरंधर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ का कलेक्शन करने वाली रणवीर सिंह स्टारर इस मूवी ने ये दिखा दिया था कि आने वाले दिनों ये और भी बड़े रिकॉर्ड बनाती नजर आएगी। रिलीज के 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने 53.70 करोड़ की धमाकेदार कमाई की और इसके साथ ही फिल्म ने 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है।
इसके साथ ही अब धुरंधर 2025 की पहली फिल्म बन गई है, जिसने 9 दिन के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले विक्की कौशल स्टारर ड्रामा पीरियड छावा ने 9 और अहान पांडे की रोमांटिक मूवी सैयारा ने 17 दिन के भीतर ये आंकड़ा छूआ था।
इस तरह से निर्देशक आदित्य धर की धुरंधर ने 2025 को दो बड़ी ब्लॉकबस्टर छावा और सैयारा के रिकॉर्ड को चकनाचूर कर दिया है। गौर किया जाए धुरंधर के नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो वह अब 9 दिन के समय में 306.40 करोड़ हो गया है। अगर इसी तरह से ये मूवी कमाई के सिलसिले को बरकरार रखती है तो आने वाले दिनों में और भी बड़े कीर्तिमान रचती हुई नजर आएगी।
रविवार का दिन रहेगा खास
दूसरे वीकेंड का रविवार धुरंधर के लिए बेहद खास रहने वाला है। जिस तरह से रिलीज के 9वें दिन यानी शनिवार को फिल्म ने अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन किया है, उसी आधार पर 10वें दिन धुरंधर की कमाई में रिकॉर्डतोड़ उछाल देखने को मिल सकता है और मूवी बॉक्स ऑफिस पर 350 करोड़ के पार पहुंचती हुई नजर आएगी।
