Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Collection: क्या 'धुरंधर' के सामने टिक पाई कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी, पढ़ें कलेक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की लगातार बदलती दुनिया में पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अक्सर सीक्वल आते हैं। हालांकि, उन पर अपने पिछली फिल्म जैसा बनने या उससे बेहतर बनने की उम्मीदों का दबाव भी होता है। ऐसी ही एक फिल्म कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी है-'किस किसको प्यार करूं 2'। 12 नवंबर 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म 2015 की हिट फिल्म की सफलता को दोहराने के लिए सिनेमाघरों में आई। हालांकि, शुरुआती बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स बताते हैं कि सीक्वल की शुरुआत धीमी रही है। आइए जानते हैं फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन।

'किस किस को प्यार करूं' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 किस किस को प्यार करूं 2 ने रिलीज के पहले दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए। वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई थोड़ी बेहतर हुई और इसने शनिवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की। अब तक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा, किस किसको प्यार करूं 2 में शनिवार को कुल 21.57% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी।

क्या है सीक्वल की कहानी सीक्वल की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का सपना देखता है। लेकिन हालात उसे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि वह अलग-अलग धर्मों की तीन महिलाओं से शादी कर लेता है, जिससे कन्फ्यूजन और हंगामा होता है। फिल्म में मॉडर्न रिश्तों, प्यार और ड्रामा का मजेदार पहलू दिखाया गया है।