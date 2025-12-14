Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kis Kis Ko Pyaar Karoon 2 Collection: क्या 'धुरंधर' के सामने टिक पाई कपिल शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी, पढ़ें कलेक्शन

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:18 AM (IST)

    Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection: कपिल शर्मा स्टारर किस किस को प्यार करूं 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई, जो 2012 की हिट फिल्म किस किस को ...और पढ़ें

    Hero Image

    'किस किस को प्यार करूं 2' कलेक्शन डे 2 

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमा की लगातार बदलती दुनिया में पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अक्सर सीक्वल आते हैं। हालांकि, उन पर अपने पिछली फिल्म जैसा बनने या उससे बेहतर बनने की उम्मीदों का दबाव भी होता है। ऐसी ही एक फिल्म कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी है-'किस किसको प्यार करूं 2'। 12 नवंबर 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म 2015 की हिट फिल्म की सफलता को दोहराने के लिए सिनेमाघरों में आई। हालांकि, शुरुआती बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स बताते हैं कि सीक्वल की शुरुआत धीमी रही है। आइए जानते हैं फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'किस किस को प्यार करूं' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

    किस किस को प्यार करूं 2 ने रिलीज के पहले दिन 1.85 करोड़ रुपये कमाए। वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई थोड़ी बेहतर हुई और इसने शनिवार को 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की। अब तक, फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.35 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा, किस किसको प्यार करूं 2 में शनिवार को कुल 21.57% हिंदी ऑक्यूपेंसी थी।

    kapil (1)

    यह भी पढ़ें- Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Review: पुराने फॉर्मूले पर बनी हल्की-फुल्की कॉमेडी, देखने लायक है कपिल शर्मा की मूवी?

    पहले पार्ट ने की थी ज्यादा कमाई

    पहला पार्ट 2015 में रिलीज हुआ था, उसकी ओपनिंग काफी अच्छी रही थी। इसने दो दिनों में 18.8 करोड़ रुपये कमाए थे। ओपनिंग डे पर इसने 10.20 करोड़ रुपये और दूसरे दिन 8.60 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन किया था, जो सीक्वल के मौजूदा परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा है।

    kapil (3)

    क्या है सीक्वल की कहानी

    सीक्वल की कहानी एक ऐसे आदमी के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का सपना देखता है। लेकिन हालात उसे ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि वह अलग-अलग धर्मों की तीन महिलाओं से शादी कर लेता है, जिससे कन्फ्यूजन और हंगामा होता है। फिल्म में मॉडर्न रिश्तों, प्यार और ड्रामा का मजेदार पहलू दिखाया गया है।

    kapil (1)

    रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास मस्तान द्वारा निर्मित इस फिल्म में कपिल शर्मा के साथ हीरा वरीना, आयशा खान, त्रिधा चौधरी, मनजोत सिंह और पारुल गुलाटी हैं। यह फिल्म 2015 की कॉमेडी फिल्म का सीक्वल है, जिसमें वरुण शर्मा, मंजरी फडनीस, सिमरन कौर मुंडी, साई लोकुर और एली अवराम भी थे।

    यह भी पढ़ें- Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection Day 1: 'धुरंधर' ने पहले ही दिन बनाई कपिल की मूवी की चटनी, हाथ आए इतने करोड़