Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection Day 1: 'धुरंधर' ने पहले ही दिन बनाई कपिल की मूवी की चटनी, हाथ आए इतने करोड़
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Day 1: 'धुरंधर' के क्रेज और अखंडा-2 के साथ बॉक्स ऑफिस पर टक्कर लेना कपिल शर्मा को काफी भारी पड़ गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की दीवानगी के बीच कपिल शर्मा ने एक दांव बॉक्स ऑफिस पर खेला, जिसमें वह बुरी तरीके से मात खा गए हैं। उन्होंने अपनी सफल फिल्म के सीक्वल को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के आने के एक हफ्ते बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज किया।
एक तरफ धुरंधर और दूसरी तरफ नंदमुरी की फिल्म 'अखंडा-2' के बीच कपिल शर्मा फिल्म फ्राइडे को बुरी तरह से पिस गई है। इस फिल्म को पहले दिन 2 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं मिली। फ्राइडे को 'किस-किसको प्यार करूं-2' ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:
किस-किस को प्यार करूं 2 को मिली खराब ओपनिंग
कपिल शर्मा के इस फिल्म के सीक्वल लाने के डिसीजन को फैंस पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। कपिल जब अपना कॉमेडी शो लेकर आते हैं, तो उसमें भारी भरकम ऑडियंस होती है, लेकिन थिएटर में उनकी इस फिल्म को कितने लोग देखने पहुंचे हैं, इसका अंदाजा आप फिल्म के शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई से लगा सकते हैं।
सैकनलिक डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, किस किसको प्यार करूं 2 ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 1.23 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। हालांकि, ये फिल्म का अर्ली कलेक्शन है, जिसमें सुबह तक हो सकता है कुछ बढ़ोतरी हो जाए। हालांकि, इस कलेक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि कपिल शर्मा और फिल्म के मेकर्स को 'धुरंधर' का क्रेज शांत होने तक का थोड़ा इंतजार और करना चाहिए था।
कपिल शर्मा ने फिल्म के लिए वसूली इतनी रकम
फिल्म के बजट की डिटेल्स तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन शो के मेन लीड कपिल शर्मा और कास्ट ने कितनी फीस मेकर्स से वसूल की है, इसकी डिटेल्स सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो कपिल को 'किस-किस को प्यार करूं-2' के लिए 3 करोड़ की फीस ली, तो वहीं मनजोत सिंह को मूवी के लिए 50 से 70 लाख रुपए दिए गए।
अनुकल्प गोस्वामी के निर्देशन में बनी इस मूवी की फ्राइडे को ओपनिंग तो स्लो हुई है, लेकिन अभी भी फिल्म के पास वीकेंड का समय है। अगर फिल्म शनिवार और रविवार को बॉक्स ऑफिस पर उठती है, तो इससे कुछ उम्मीद लगेगी, वरना ये फिल्म 'धुरंधर' के सामने नतमस्तक हो जाएगी।
