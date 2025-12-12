Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Collection Day 1: 'धुरंधर' ने पहले ही दिन बनाई कपिल की मूवी की चटनी, हाथ आए इतने करोड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। धुरंधर की दीवानगी के बीच कपिल शर्मा ने एक दांव बॉक्स ऑफिस पर खेला, जिसमें वह बुरी तरीके से मात खा गए हैं। उन्होंने अपनी सफल फिल्म के सीक्वल को रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के आने के एक हफ्ते बाद ही सिनेमाघरों में रिलीज किया।

एक तरफ धुरंधर और दूसरी तरफ नंदमुरी की फिल्म 'अखंडा-2' के बीच कपिल शर्मा फिल्म फ्राइडे को बुरी तरह से पिस गई है। इस फिल्म को पहले दिन 2 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं मिली। फ्राइडे को 'किस-किसको प्यार करूं-2' ने कितने करोड़ का कलेक्शन किया है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

किस-किस को प्यार करूं 2 को मिली खराब ओपनिंग कपिल शर्मा के इस फिल्म के सीक्वल लाने के डिसीजन को फैंस पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। कपिल जब अपना कॉमेडी शो लेकर आते हैं, तो उसमें भारी भरकम ऑडियंस होती है, लेकिन थिएटर में उनकी इस फिल्म को कितने लोग देखने पहुंचे हैं, इसका अंदाजा आप फिल्म के शुक्रवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर की गई कमाई से लगा सकते हैं।

कपिल शर्मा ने फिल्म के लिए वसूली इतनी रकम फिल्म के बजट की डिटेल्स तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन शो के मेन लीड कपिल शर्मा और कास्ट ने कितनी फीस मेकर्स से वसूल की है, इसकी डिटेल्स सामने आ चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो कपिल को 'किस-किस को प्यार करूं-2' के लिए 3 करोड़ की फीस ली, तो वहीं मनजोत सिंह को मूवी के लिए 50 से 70 लाख रुपए दिए गए।