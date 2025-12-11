Kis Kisko Pyaar Karoon 2: बड़े पर्दे पर होगा कपिल शर्मा का कमबैक, धुरंधर के धमाके के बीच मिलेगी इतनी ओपनिंग?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Box Office Prediction: साल 2015 में आई फिल्म किस किसको प्यार करूं के जरिए बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था। कपिल की कॉमेडी मूवी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और हिट हुई। इसके बाद वह दो और मूवीज में नजर आ चुके हैं, मगर दोनों ही फ्लॉप रही हैं। अब 10 साल बाद कपिल किस किसको प्यार करूं का सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसे शुक्रवार को सिनेमाघरोंं में रिलीज किया जाएगा।

ऐसे में आइए जानते हैं कि रिलीज के पहले दिन किस किसको प्यार करूं 2 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ से खाता खोल सकती है। किस किसको प्यार करूं 2 को मिलेगी कितनी ओपनिंग किस किसको प्यार करूं 2 एक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है। पुरानी किस किसको प्यार करूं की तरह सीक्वल को लेकर भी दर्शकों में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है। किस किसको प्यार करूं 2 के ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।