Dhurandhar Record: रणवीर सिंह की फिल्म ने साउथ की ब्लॉकबस्टर का कर दिया पत्ता साफ, कमाई में छोड़ा पीछे
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओपनिंग वीकेंड बीतने के बाद भी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई करती हुई आगे बढ़ रही है। कलेक्शन के मामले में शुरुआती दिनों में ही धुरंधर ने नए-नए कीर्तिमान रच दिए हैं। इसके साथ ही इस स्पाई थ्रिलर फिल्म कई फिल्मों के रिकॉर्ड को भी धराशायी कर डाला है।
इस बीच खबर आ रही है कि धुरंधर ने साउथ सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर को हिंदी कलेक्शन के मामले में धूल चटा दी है। आइए जानते हैं कि धुरंधर ने किस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा है।
धुरंधर ने इस साउथ मूवी को छोड़ा पीछे
आज धुरंधर की रिलीज को छठा दिन है और बीते दिनों की तरह वीक डे में बुधवार को भी बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाका जारी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट रिलीज के छठे दिन धुरंधर ने 20 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर लिया है, जोकि नॉन हॉलिडे में काफी बड़ी बात है। रणवीर सिंह की मूवी की तुलना में साउथ सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 छठे दिन हिंदी कलेक्शन में पीछे रह गई है।
दरअसल रिलीज के छठे दिन साल 2022 में आई केजीएफ चैप्टर ने 19.14 करोड़ का कारोबार किया था। इस लिहाज से धुरंधर यश की मूवी से काफी आगे निकल गई है। हालांकि, 6 दिन के भीतर फिल्म के ओवरऑल हिंदी बेल्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की चर्चा की जाए तो यहां केजीएफ चैप्टर 2 ने इतने समय में 238 करोड़ का कारोबार किया था।
वहीं दूसरी तरफ धुरंधर अभी 170 करोड़ के पार पहुंची है। लेकिन जिस तरह से धुरंधर की कमाई का सिलसिला चल रहा है, यकीनन तौर पर आने वाले दिनों रणवीर की ये मूवी कई बड़े रिकॉर्ड बनाती और तोड़ती नजर आएगी।
जारी है धुरंधर का धमाका
5 दिसंबर शुक्रवार को धुरंधर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, तब से अब तक ये स्पाई थ्रिलर लगातार डबल डिजिट में कमाई करती हुई नजर आ रही है। बुधवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। इससे ये साफ होता है कि निर्देशक आदित्य धर की इस मूवी ने सही मायनों में ऑडियंस का दिल जीत लिया है।
