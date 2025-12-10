क्या पाकिस्तान में हुई है धुरंधर की शूटिंग? इन देशों में फिल्मायी गई रणवीर सिंह की मूवी
सुपरस्टार रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर इन दिनों सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है। फिल्म में पाकिस्तान का फिल्मांकन दिखाया गया है। ऐसे में आइए जानते है ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर सिनेमाघरों में खूब धूम मचा रही है। फिल्म की पृष्ठभूमि मूलरूप से पाकिस्तान के गैंगवार को दर्शाती है, जिसके चलते धुरंधर के अधिकतर सीन्स कराची और लयरी में फिल्माए गए हैं। सोशल मीडिया पर इस दौरान एक बहस शुरू हो गई कि क्या सच में रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर पाकिस्तान में शूट की गई है।
इसको लेकर हम आपको इस लेख में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि धुरंधर की किन देशों और इलाको में शूटिंग हुई है। इसमें पाकिस्तान का नाम शामिल है या नहीं है।
कहां हुई है धुरंधर की शूटिंग
धुरंधर फिल्म इस वक्त हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है। अपनी कहानी और पात्र को लेकर हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इसके साथ ही फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर भी तरह-तरह की खबरें सामने आ रही हैं। करीब फिल्म के 80 प्रतिशत सीन्स पाकिस्तान के दिखाए गए हैं। इस आधार पर ये सवाल हर किसी की जहन में उठ रहा है कि क्या धुरंधर के मेकर्स इसकी शूटिंग के लिए पाकिस्तान गए थे।
इसकी पड़ताल करते हुए हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी मतभेद के चलते वहां किसी भी फिल्म की शूटिंग करने की परमिशन नहीं है। इस आधार पर धुरंधर के मेकर्स ने पंजाब के चंडीगढ़ और लुधियाना में फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट किया। कराची की लयरी वाला सेट मुंबई फिल्मी सिटी में फिल्माया गया है, जबकि लद्दाख और नई दिल्ली के कई सीन्स इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा बैंकॉक में भी धुरंधर के कुछ सीन्स को शूट किया गया है।
इस मामले की पूरी जानकारी हाल ही में धुरंधर में रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के भाई उजैर बलोच का किरदार निभाने वाले अभिनेता दानिश पंडोर ने फिल्मज्ञान को दिए लेटेस्ट इंटरव्यू में दी है। जब उनसे पाकिस्तान में फिल्म की शूटिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ मना किया और ऊपर दी गई लोकेशन का जिक्र किया।
बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का दबदबा
धुरंधर की रिलीज को आज छठा दिन और मूवी ने कमर्शियल तौर पर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा रखी है। अब तक ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 170 करोड़ के करीब कारोबार कर चुकी है, जबकि वर्ल्डवाइड कमाई का ये आंकड़ा 200 करोड़ के पास पहुंच गया है।
