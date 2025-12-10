Language
    Dhurandhar की सफलता के बीच इस सीक्वल में नजर आएंगे Akshaye Khanna और बॉबी देओल? इंटरनेट पर उठी मांग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    अक्षय खन्ना की फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत की भूमिका और उनका एंट्री सॉन्ग FA9LA खूब वायरल हो रहा है, जिसकी तुलना बॉबी देओल के 'एनिमल' के ...और पढ़ें

    हमराज के एक सीन में बॉबी देओल और अक्षय खन्ना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्लीअक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने धुरंधर (Dhurandhar) में रहमान डकैत की भूमिका निभाई है। मूवी में उनकी एक्टिंग मुख्य कलाकार रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर गईइसके अलावा मूवी में उनका एंट्री सॉन्ग FA9LA खूब वायरल हो रहा है। इसको लेकर कई सारी थ्योरी भी सामने आईं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने खुद इसे कोरियोग्राफ किया था और अपने आप डांस मूव्स डाले थे।

     जल्द आएगा हमराज का पार्ट 2?

    वहीं कुछ लोग इसकी तुलना बॉबीदेओल के एनिमल फिल्म में निभाए गए प्रतिष्ठित जमाल कुडू वाले दृश्य से कर रहे हैं जोकि ठीक इसी तरह इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। इसे अक्षय खन्ना का धांसूकमबैक माना जा रहा है। वहीं अब सोशल मीडिया पर फैंस ने तगड़ी डिमांड कर डाली है। इंटरनेट चाहता है कि मेकर्स जल्द हमराज फिल्म का सीक्वल लेकर आए जिसमें अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने काम किया था।उनका मानना है कि पुरानी यादों को ताजा करने का ये समय बिल्कुल सही है।

    Humraazलोगों ने कर डाली ऐसी डिमांड

    एक्स पर इस तरह की चर्चा तेज है जिसमें फैंस अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। फैंस अक्षय खन्ना, बॉबीदेओल और अमीषा पटेल के नए करियर को आपस में जोड़ा है। एक यूजर ने लिखा, "अब जब अक्षय खन्ना (दृश्यम 2, छावा), अमीषा (गदर 2) और बॉबी (एनिमल, डाकू महाराज) ने वापसी कर ली है, तो अब्बास-मुस्तन के लिए हमराज 2 के साथ वापसी करने का समय आ गया है।" दूसरे ने लिखा- 'हमराज 2 को लाने का टाइम आ गया है।'

    जल्द वापसी करेगी जोड़ी

    दरअसल फैंस इसे अक्षय खन्ना और बॉबी देओल का कमबैक फेज मान रहे हैं इसलिए हमराज 2 को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई फैंस उन्हें फिर से एक साथ देखने के रोमांच के लिए बेताब हैं। एक पोस्ट में लिखा था, "मैं बॉबी देओल और अक्षय खन्ना को एक बार फिर स्क्रीन पर देखना पसंद करूंगा। दोनों ही ग्रेकैरेक्टर्स में माहिर हैं, और 'हमराज़' और 'नकाब' में उनकी केमिस्ट्री बेहजरीन थी जिसे भुला पाना नामुमकिन है। उम्मीद है कि हमें यह जोड़ी जल्द ही वापस देखने को मिलेगी!"

    क्या थी हमराज की कहानी? 

    हालांकि हमराज के मेकर्स की तरफ से इस पूरे बज पर अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है और न ही उन्होंने पार्ट 2 पर कोई अपडेट दिया है। हमराज 2002 में रिलीज हुई एक हिंदी रोमांटिकथ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन अब्बास-मुस्तन ने किया है। इसमें बॉबीदेओल, अक्षय खन्ना और अमीशा पटेल ने अभिनय किया है। फिल्म की कहानीलवट्रायंगल पर आधारित है।

