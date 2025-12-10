Dhurandhar की सफलता के बीच इस सीक्वल में नजर आएंगे Akshaye Khanna और बॉबी देओल? इंटरनेट पर उठी मांग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) ने धुरंधर (Dhurandhar) में रहमान डकैत की भूमिका निभाई है। मूवी में उनकी एक्टिंग मुख्य कलाकार रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर गई। इसके अलावा मूवी में उनका एंट्री सॉन्ग FA9LA खूब वायरल हो रहा है। इसको लेकर कई सारी थ्योरी भी सामने आईं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने खुद इसे कोरियोग्राफ किया था और अपने आप डांस मूव्स डाले थे।

जल्द आएगा हमराज का पार्ट 2? वहीं कुछ लोग इसकी तुलना बॉबीदेओल के एनिमल फिल्म में निभाए गए प्रतिष्ठित जमाल कुडू वाले दृश्य से कर रहे हैं जोकि ठीक इसी तरह इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था। इसे अक्षय खन्ना का धांसूकमबैक माना जा रहा है। वहीं अब सोशल मीडिया पर फैंस ने तगड़ी डिमांड कर डाली है। इंटरनेट चाहता है कि मेकर्स जल्द हमराज फिल्म का सीक्वल लेकर आए जिसमें अक्षय खन्ना और बॉबी देओल ने काम किया था।उनका मानना है कि पुरानी यादों को ताजा करने का ये समय बिल्कुल सही है।

एक्स पर इस तरह की चर्चा तेज है जिसमें फैंस अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। फैंस अक्षय खन्ना, बॉबीदेओल और अमीषा पटेल के नए करियर को आपस में जोड़ा है। एक यूजर ने लिखा, "अब जब अक्षय खन्ना (दृश्यम 2, छावा), अमीषा (गदर 2) और बॉबी (एनिमल, डाकू महाराज) ने वापसी कर ली है, तो अब्बास-मुस्तन के लिए हमराज 2 के साथ वापसी करने का समय आ गया है।" दूसरे ने लिखा- 'हमराज 2 को लाने का टाइम आ गया है।'