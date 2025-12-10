Video: करीना कपूर का बहुत बड़ा क्रश थे Akshaye Khanna, रहमान डकैत को बताया था 'क्यूट'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रहमत डकैत के किरदार में छा गए। फैंस उनकी और फिल्म में उनके 'Fa9la' गाने पर वायरल एंट्री डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं। इस मूवी ने बनाया करीना को अक्षय का फैन वहीं इस बीच, करीना कपूर का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि 'हिमालय पुत्र' देखने के बाद वे अक्षय की दीवानी हो गई थीं। करीन ने अक्षय के लुक्स की तारीफ करते हुए कहा कि वो हॉलीवुड जाने के लिए एकदम परफेक्ट व्यक्ति हैं। बता दें कि करीना ने साल 2004 में अक्षय खन्ना के साथ फिल्म हलचल में काम किया था।

