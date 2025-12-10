Video: करीना कपूर का बहुत बड़ा क्रश थे Akshaye Khanna, रहमान डकैत को बताया था 'क्यूट'
अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) की फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में उनके 'रहमत डकैत' किरदार की खूब तारीफ हो रही है। इसी बीच, करीना कपूर का एक प ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय खन्ना आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में रहमत डकैत के किरदार में छा गए। फैंस उनकी और फिल्म में उनके 'Fa9la' गाने पर वायरल एंट्री डांस की खूब तारीफ कर रहे हैं।
इस मूवी ने बनाया करीना को अक्षय का फैन
वहीं इस बीच, करीना कपूर का एक पुराना वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि 'हिमालय पुत्र' देखने के बाद वे अक्षय की दीवानी हो गई थीं। करीन ने अक्षय के लुक्स की तारीफ करते हुए कहा कि वो हॉलीवुड जाने के लिए एकदम परफेक्ट व्यक्ति हैं। बता दें कि करीना ने साल 2004 में अक्षय खन्ना के साथ फिल्म हलचल में काम किया था।
20 बार देखी थी उनकी फिल्म
इसी के प्रमोशन के दौरान करीना ने अक्षय खन्ना के साथ काम करने के अनुभव के बारे में बात करते हुए कहा था,"मैंने 'हिमालय पुत्र' कम से कम 20 बार देखी है क्योंकि उस समय मैं स्कूल में थी और अक्षय खन्ना लड़कियों के चहेते थे। सारी उनके पीछे पागल थीं और उसमें मैं भी एक थी।' ऐसा लगता था जैसे अक्षय खन्ना वो चिल्ला रही हैं- मैं कुंवारी हूं, मैं कुंवारी हूं, हे भगवान अक्षय खन्ना', ऐसा ही माहौल था। इसलिए मुझे अक्षय हमेशा से पसंद रहे हैं।"
आगे अपनी राय रखते हुए करीना ने अक्षय खन्ना को क्यूट और एक बेहतरीन इंसान बताया। करीना ने कहा कि वह एक शानदार अभिनेता हैं।
क्या थी हलचल की कहानी?
प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 1991 में बनी मलयालम फिल्म 'गॉडफादर' का रीमेक थी। फिल्म में अक्षय खन्ना, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, अमरीश पुरी, परेश रावल, अरबाज खान, शक्ति कपूर, फरहा नाज और लक्ष्मी सहित कई जाने-माने कलाकार थे। कहानी दो झगड़ने वाले परिवारों और जय (अक्षय खन्ना) और अंजली (करीना कपूर) के बीच नकली प्यार से असली प्यार में बदल जाने के इर्द-गिर्द घूमती है। बदला लेने की योजना से शुरू हुई यह कहानी जल्द ही कई मजेदार गलतफहमियों में तब्दील हो जाती है। इस मूवी की एक अलग ही फैन फॉलोविंग है।
