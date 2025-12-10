Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धुरंधर में कम स्क्रीन टाइम पर R. Madhavan ने तोड़ी चुप्पी, पार्ट 2 को लेकर दी इनसाइड डिटेल्स

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:29 PM (IST)

    फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) में अपने दमदार अभिनय से अभिनेता आर माधवन (R.Madhavan) ने हर किसी का दिल जीत लिया। इस बीच कम स्क्रीन टाइम और धुरंधर पार्ट को ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    आर माधवन की फिल्म धुरंधर (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर बॉक्स आफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है। फिल्म के अगले पार्ट की जानकारी आखिर में दी गई है। धुरंधर 2 में अभी समय है, लेकिन उसकी कहानी क्या होगी, पात्र क्या करेंगे, उसको लेकर इंटरनेट मीडिया पर बातें शुरू हो गई हैं। फिल्म में रणवीर सिंह का पात्र पाकिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क में घुसपैठ करता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन अभी यह दिखाया जाना बाकी है कि रणवीर का पात्र फिल्म में जसकीरत से हमजा कैसे बना। इसी बीच फिल्म में इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अजय सान्याल का रोल निभाने वाले अभिनेता आर माधवन ने अपना पात्र और फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर बात की।

    लिमिटेड स्क्रीन टाइम पर बोले माधवन

    उन्होंने कहा कि पहले हिस्से में मेरी स्क्रीन पर उपस्थिति सीमित है। लेकिन दूसरे भाग में मेरी भूमिका लंबी है, क्योंकि वह रणवीर के किरदार को जासूसी और युद्ध कौशल की ट्रेनिंग देता है। आगे इस साल को लेकर माधवन ने कहा कि मैंने साल की शुरुआत हिसाब बराबर फिल्म से की थी। अंत धुरंधर के साथ कर रहा हूं, जो मेरे करियर की सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है। मुझे अपने करियर के सबसे रचनात्मक दौर में बेहतरीन निर्देशकों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला।

    rmd

    यह भी पढ़ें- हीरो नहीं अब विलेन बनकर बने लीजेंड, एनिमल का अबरार, धुरंधर का रहमान डकैत...कैसे बदली बॉबी-अक्षय की किस्मत?

    कई बार सीमित स्क्रीन उपस्थिति से भी कलाकार को अतिरिक्त चर्चा मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है हालिया रिलीज वेब सीरीज बैड्स आफ बालीवुड में एक्टिंग कोच की भूमिका में दिखे इमरान हाशमी के साथ। इस शो में उनका पात्र एक लाइन बोलता है कि ये तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है।

    rmdhavan

    ऐसे में क्या उन्हें कभी ऐसे ताने इंडस्ट्री में सुनने को मिले हैं? इस बाबत इमरान कहते हैं कि मैं तो नेपोटिज्म का प्रोडक्ट हूं और नहीं भी हूं। मैं फिल्मी परिवार से हूं, लेकिन अगर आप देखें तो मेरा कोई ग्रैंड लांच नहीं था। मैंने बतौर सपोर्टिंग एक्टर शुरुआत की थी। हां, मैं नहीं कहूंगा कि मेरा रास्ता यह नहीं था।

    कब रिलीज होगी धुरंधर 2

    अपनी बात को आगे जारी रखते हुए माधवन ने कहा- मेरे परिवार में कई निर्देशक-निर्माता हैं, नहीं तो शायद फिल्मों में आने का मौका मुझे मिलता भी नहीं... इस तरह से देखें तो नेपोटिज्म है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दरवाजे खुल गए हैं, वह कभी होता नहीं है। आखिरकार दर्शक आपको पसंद करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। मेरे परिवार में भट्ट साहब (महेश भट्ट) हैं, मुकेश जी हैं, उन्होंने पहला ब्रेक दिया, लेकिन बतौर सपोर्टिंग एक्टर। धीरे-धीरे मैं ऊपर आया, अगली फिल्म मर्डर में मैंने विलेन का रोल निभाया था। तीसरी फिल्म जहर मुझे पहली सोलो हीरो फिल्म मिली। बता दें कि 19 मार्च 2026 को धुरंधर पार्ट 2 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Pathaan 2: धुरंधर को पटखनी देने आ रहा है पठान, Shah Rukh Khan की फिल्म के सीक्वल का हुआ एलान?