Dhurandhar को देख पाकिस्तानियों को लगी मिर्ची...पड़ोसी मुल्क पीट रहा छाती, रणवीर की फिल्म पर क्यों मचा बवाल?

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 12:28 PM (IST)

    'धुरंधर' देख पाकिस्तानियों के पेट में हुआ दर्द!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में अब धुरंधर का नाम शुमार हो गया है। धुरंधर वो फिल्म बन गई है, जिसकी चर्चा इस वक्त इंटरनेट पर खूब हो रही है। फिल्म का हर किरदार लोगों की जुबान पर है। रणवीर सिंह की इस मल्टीस्टारर को भले ही भारत में पसंद किया जा रहा है लेकिन फिल्म ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींदे उड़ा दी हैं। क्या है पूरी खबर आइए आपको बताते हैं।

    पाकिस्तान में धुरंधर का विरोध

    दरअसल फिल्म एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धुंआदार कमाई कर रही है तो वहीं पाकिस्तान में फिल्म को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने अब फिल्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानि (PPP) की एक सीनियर नेता ने फिल्म के मेकर्स पर आरोप लगाया कि फिल्म धुरंधर में में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें बिना अनुमति के दिखाई गईं हैं।

     

    PPP की प्रवक्ता और सिंध टास्क फोर्स की सदस्य सुमेता अफजल सैयद ने एक्स पर लिखा कि,

    ''हाल ही में रिलीज हुई भारतीय फिल्म #Dhurandar ने ग़ैरक़ानूनी ढंग से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरों का इस्तेमाल किया है और बेशर्मी से PPP (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) को आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी रखने वाली पार्टी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि वह पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोकतांत्रिक नेता को बदनाम करने के भारत के इस प्रयास का तत्काल संज्ञान लें। PPP आतंकवाद का शिकार रही है और वह हमेशा से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी है।''

     Akshay khanna

    अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की पार्टियों के खिलाफ जो फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है वो गलत है। हालांकि ये सारे आरोप सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही लगा रहे हैं और उन्हें फिल्म की कहानी भी हजम नहीं हो रही है। 

    वहीं फिल्म धुरंधर की बात करें तो इन सारे विवादों से इतर फिल्म जमकर कमाई कर रही है। जल्द ही फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी समेत कई स्टार्स नजर आए हैं। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है।

     

