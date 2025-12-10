Pathaan 2: धुरंधर को पटखनी देने आ रहा है पठान, Shah Rukh Khan की फिल्म के सीक्वल का हुआ एलान?
फिल्म पठान के जरिए शाह रुख खान ने करीब 5 साल बाद सिनेमा जगत में जोरदार कमबैक किया था। अब धुरंधर के शोर के बीच किंग खान की पठान 2 की घोषणा हो गई है। पू ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाह रुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज या गया था। इस मूवी के जरिए शाह रुख ने करीब 5 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया और वह इतिहास बन गया। मौजूदा समय में पठान की तरह सफलता का मुकाम अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हासिल कर रही है।
ऐसे में धुरंधर की आंधी के बीच शाह रुख खान की आने वाली फिल्म पठान 2 (Pathaan 2) की चर्चा तेज हो गई है, जिसकी घोषणा हाल ही में किंग खान के समक्ष हुई है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-
जल्द आएगी पठान 2
मौजूदा समय में शाह रुख खान ने दुबई की ट्रिप की। इस दौरान वह एक रियल स्टेट इवेंट में शामिल हुए, जिसको लेकर सुर्खियां तेज हुईं। इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें रियल स्टेंट कंपनी के मालिक शाह रुख की तारीफ में कसीदें पढ़ते नजर आए।
बातों ही बातों में उन्होंने कहा- ''आज के दौर में फिल्मों के सीक्वल बनने का ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे पठान आई और आने वाले समय में पठान 2 आ रही है। इस तरह से मैं भी इस टावर का एक और टावर बनाऊंगा तो क्या आप लोग सेल करेंगे क्या।''
Yo, post the video— SRKian13 (@SRKian_13) December 9, 2025
उनके इस बयान के बाद पठान 2 की कन्फर्मेशन को लेकर चर्चा तेज हो गई। कमाल की बात ये रही कि इस वार्तालाप के दौरान शाह रुख खान ने उस रियल स्टेट कंपनी के मालिक को बीच में नहीं टोका। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि किंग खान की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट में पठान 2 का भी नाम शामिल है। बता दें कि पठान 2 से पहले शाह रुख की किंग को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।
बॉक्स ऑफिस पर पठान ने रचा था इतिहास
निर्देशक सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी पठान ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 543 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, जबकि वर्ल्डवाइड इसकी कमाई 1050 करोड़ रही थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में पठान पहली ऐसी मूवी बनी थी, जिसने कमाई में इन दोनों जादुई आंकड़ों को पार किया था।
