Pathaan 2: धुरंधर को पटखनी देने आ रहा है पठान, Shah Rukh Khan की फिल्म के सीक्वल का हुआ एलान?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार शाह रुख खान की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान को साल 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज या गया था। इस मूवी के जरिए शाह रुख ने करीब 5 साल बाद बड़े पर्दे पर कमबैक किया और वह इतिहास बन गया। मौजूदा समय में पठान की तरह सफलता का मुकाम अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर हासिल कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में धुरंधर की आंधी के बीच शाह रुख खान की आने वाली फिल्म पठान 2 (Pathaan 2) की चर्चा तेज हो गई है, जिसकी घोषणा हाल ही में किंग खान के समक्ष हुई है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-

जल्द आएगी पठान 2 मौजूदा समय में शाह रुख खान ने दुबई की ट्रिप की। इस दौरान वह एक रियल स्टेट इवेंट में शामिल हुए, जिसको लेकर सुर्खियां तेज हुईं। इस मौके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें रियल स्टेंट कंपनी के मालिक शाह रुख की तारीफ में कसीदें पढ़ते नजर आए।

यह भी पढ़ें- Shah Rukh Khan के बेटे Aryan Khan पर फिर आई मुसीबत, इस वायरल वीडियो के बाद शिकायत हुई दर्ज बातों ही बातों में उन्होंने कहा- ''आज के दौर में फिल्मों के सीक्वल बनने का ट्रेंड शुरू हो गया है। जैसे पठान आई और आने वाले समय में पठान 2 आ रही है। इस तरह से मैं भी इस टावर का एक और टावर बनाऊंगा तो क्या आप लोग सेल करेंगे क्या।''