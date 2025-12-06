यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे शाह रुख खान, डीन ने कर दी ऐसी डिमांड..हैरान रह गए थे किंग

जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। कुछ चीजें सितारों से इस तरह से जुड़ी होती हैं कि सिर्फ वैसा इशारा करते ही आप कलाकार का नाम बता सकते हैं। ऐसा ही कुछ शाह रुख खान के साथ भी रहा है। उनका खड़े होकर बाहें फैलाना आइकॉनिक बन गया। शाह रुख ने इस सिग्नेटर स्टेप के पीछे का राज अब सालों बाद बताया है।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के रिलीज के तीस साल पूरे होने पर शाह रुख और काजोल ने लंदन में फिल्म के पात्र राज और सिमरन की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर एक इंटरव्यू के दौरान शाह रुख ने बताया कि वह हर जगह अपना सबसे रोमांटिक पोज क्यों करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक उस डिमांड के बारे में भी बताया, जो एक लेक्चर के दौरान डीन ने उनसे की थी।

इस कारण से हर जगह बाहें फैलाते हैं शाह रुख खान शाह रुख खान ने बताया कि वह बाहें फैलाने वाले आइकॉनिक स्टेप इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सीमित प्रतिभा है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, "यह मुझसे जुड़ गया है। मुझे याद है एक बार मैं येल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया था। वहां मुझे कहा गया था कि अच्छे से बर्ताव करना, औपचारिक होगा, जोक्स मत बोलना। मैंने अपना भाषण दिया।