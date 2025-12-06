Language
    यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए थे शाह रुख खान, डीन ने कर दी ऐसी डिमांड..हैरान रह गए थे किंग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 11:19 AM (IST)

    शाह रुख खान जहां भी जाते हैं वहां पर फैंस उनसे सिग्नेचर पोज करने के लिए कहते हैं। एक बार किंग खान एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए गए थे, लेकिन व ...और पढ़ें

    Hero Image

    बाहें फैलाना कैसे बना शाह रुख खान का सिग्नेचर पोज/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। कुछ चीजें सितारों से इस तरह से जुड़ी होती हैं कि सिर्फ वैसा इशारा करते ही आप कलाकार का नाम बता सकते हैं। ऐसा ही कुछ शाह रुख खान के साथ भी रहा है। उनका खड़े होकर बाहें फैलाना आइकॉनिक बन गया। शाह रुख ने इस सिग्नेटर स्टेप के पीछे का राज अब सालों बाद बताया है।

    दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म के रिलीज के तीस साल पूरे होने पर शाह रुख और काजोल ने लंदन में फिल्म के पात्र राज और सिमरन की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर एक इंटरव्यू के दौरान शाह रुख ने बताया कि वह हर जगह अपना सबसे रोमांटिक पोज क्यों करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक उस डिमांड के बारे में भी बताया, जो एक लेक्चर के दौरान डीन ने उनसे की थी।

    इस कारण से हर जगह बाहें फैलाते हैं शाह रुख खान

    शाह रुख खान ने बताया कि वह बाहें फैलाने वाले आइकॉनिक स्टेप इसलिए करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास सीमित प्रतिभा है। उन्होंने इंटरव्यू में कहा, "यह मुझसे जुड़ गया है। मुझे याद है एक बार मैं येल यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गया था। वहां मुझे कहा गया था कि अच्छे से बर्ताव करना, औपचारिक होगा, जोक्स मत बोलना। मैंने अपना भाषण दिया।

    हालांकि, उसके बाद वहां के डीन ने मेरी तरफ देखकर कहा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आप वो वाला स्टेप कर देंगे। मैं भी ये सुनकर थोड़ा हैरान रह गया था, क्योंकि वहां मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे।"

    कोई चिल्लाता है तो बाहें फैला देता हूं

    बांहें फैलाने वाले इस स्टेप की शुरुआत वहां से हुई थी, जब मैं डांस नहीं कर पाता था। मैं कोरियोग्राफर को देखकर कहता था कि यह नहीं कर पा रहा हूं, वह कहते थे कि खड़े होकर बांहें फैलाने वाला स्टेप कर सकते हो। अच्छा ही हुआ। अब यह हर सवाल का जवाब बन गया है, कोई चिल्लाते हैं, तो मैं बांहें फैला देता हूं। कोई कहता है कि शाह रुख क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं बाहें फैला देता हूं।

    शाह रुख खान की आगामी फिल्म की बात करे तो वह अगले साल फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगे। इस मूवी में उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण होंगी, और पहली बार उनकी बेटी सिल्वर स्क्रीन पर पिता के साथ काम करेंगी।

