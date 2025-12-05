Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लंदन में बना DDLJ के राज-सिमरन का आइकॉनिक स्टैच्यू, देखकर इमोशनल हुए Shah Rukh Khan और Kajol

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    90s की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge) को रिलीज हुए 30 साल हो गए हैं। इस मौके पर शाह रुख खान और काजोल के लि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लंदन में शाह रुख और काजोल ने स्टेच्यू किया रिवील। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्लासिक कल्ट मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge) की फैन-फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी राज और सिमरन को खूब प्यार दिया जाता है। हाल ही में लंदन में राज और सिमरन का ब्रॉन्ज स्टेच्यू बना जिसे रिवील करने खुद शाह रुख खान और काजोल गए। ब्रॉन्ज स्टेच्यू में राज और सिमरन आइकॉनिक लुक में दिखाई दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे होने पर पर शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज-सिमरन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह बॉलीवुड के लिए इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी भारतीय फिल्म को लीसेस्टर स्क्वायर में स्टेच्यू के जरिए में सम्मानित किया गया है। 

    लंदन में शाह रुख-काजोल ने किया स्टेच्यू का अनावरण

    लीसेस्टर स्क्वायर के लोकप्रिय 'सीन्स इन द स्क्वायर' ट्रेल में शामिल होने वाले इस स्टेच्यू का अनावरण शाह रुख और काजोल के अलावा यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस की मुख्य कार्यकारी रोज मॉर्गन की उपस्थिति में किया गया। यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी उत्सव था।

     

    स्टेच्यू देख भावुक हुए शाह रुख

    स्टूच्यू के लॉन्च इवेंट में शाह रुख खान ने इतना सम्मान मिलने पर खुशी जताई और बताया कि यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है। यह सच्चे दिल से बनाई गई फिल्म थी जिसका मकसद प्यार को फैलाना था। उन्होंने कहा कि इस फिल्म से उन्हें पहचान मिली। उन्होंने UK के लोगों और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस का धन्यवाद किया। शाह रुख ने कहा, "यह भावुक कर देने वाला पल है, जिसने कई यादें ताजा कर दीं। दुनिया भर में फिल्म को मिले प्यार से मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मैं यह पल पूरी डीडीएलजे टीम, निर्देशक आदित्य चोपड़ा और यश राज फिल्म्स परिवार के साथ शेयर करना चाहता हूं। यह पल मैं कभी नहीं भूलूंगा।"

    DDLJ

    यह भी पढ़ें- स्क्रीन पर अब भी वही जादू बिखेरती है DDLJ, टॉम क्रूज निभाने वाले थे राज का किरदार; फिल्म के बारे में अनजानी बातें

    काजोल की भी खुशी का नहीं ठिकाना

    वहीं, DDLJ की सिमरन यानी काजोल ने कहा कि वह भी 30 साल बाद भी लोगों से इतना प्यार पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, "लंदन में स्टेच्यू का अनावरण होते देखना ऐसा था जैसे हम अपने इतिहास का एक हिस्सा फिर से जी रहे हों। एक ऐसी कहानी जिसने पीढ़ियों का सफर तय किया है।

    यह भी पढ़ें- DDLJ OTT Release: मराठा मंदिर नहीं अब घर बैठे देखें DDLJ, शाह रुख के बर्थडे पर Netflix का तोहफा