लंदन में बना DDLJ के राज-सिमरन का आइकॉनिक स्टैच्यू, देखकर इमोशनल हुए Shah Rukh Khan और Kajol

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की क्लासिक कल्ट मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (Dilwale Dulhania Le Jayenge) की फैन-फॉलोइंग सिर्फ भारत में ही नहीं है, बल्कि विदेशों में भी राज और सिमरन को खूब प्यार दिया जाता है। हाल ही में लंदन में राज और सिमरन का ब्रॉन्ज स्टेच्यू बना जिसे रिवील करने खुद शाह रुख खान और काजोल गए। ब्रॉन्ज स्टेच्यू में राज और सिमरन आइकॉनिक लुक में दिखाई दे रहे हैं।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे होने पर पर शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) और काजोल (Kajol) ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज-सिमरन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। यह बॉलीवुड के लिए इसलिए भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह पहली बार है जब किसी भारतीय फिल्म को लीसेस्टर स्क्वायर में स्टेच्यू के जरिए में सम्मानित किया गया है।

लंदन में शाह रुख-काजोल ने किया स्टेच्यू का अनावरण लीसेस्टर स्क्वायर के लोकप्रिय 'सीन्स इन द स्क्वायर' ट्रेल में शामिल होने वाले इस स्टेच्यू का अनावरण शाह रुख और काजोल के अलावा यश राज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और हार्ट ऑफ लंदन बिजनेस अलायंस की मुख्य कार्यकारी रोज मॉर्गन की उपस्थिति में किया गया। यह आयोजन भारत और ब्रिटेन के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी उत्सव था।