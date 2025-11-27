पहली फिल्म से बनी स्टार, 30 साल बड़े शख्स से शादी कर इंडस्ट्री से हुईं दूर, अब क्या कर रहीं 90s की ये हीरोइन?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पहली फिल्म किसी को स्टार बनाता है तो किसी को गुमनाम। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी बहुत कम कलाकारों को आगे फिल्में ऑफर होती हैं। मगर जो पहली ही फिल्म से स्टार बने और फिर खो जाए तो हैरानगी की बात होती है। 90 के दशक में एक ऐसी ही अदाकारा आई थीं, जिनकी पहली फिल्म हिट रही और वह दर्शकों के दिलों पर छा गईं, लेकिन बाद में उनका स्टारडम कहीं खो से गया।

शादी की, तलाक हुआ और फिर कमबैक भी किया, लेकिन पहले जैसा स्टारडम नहीं मिला। इस अदाकारा ने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ डेब्यू करने से पहले टीवी पर राज किया, कई बड़े ऐड्स के जरिए पहचान हासिल की, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में अपने काम से ज्यादा वह अपनी निजी जिंदगी के लिए चर्चा में रहीं।

पहली फिल्म से बनी थीं स्टार हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं, वो हैं 1994 में आई फिल्म कभी हां कभी ना (Kabhi Haan Kabhi Naa) की एना उर्फ सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi)। वह न केवल एक एक्ट्रेस और मॉडल रहीं, बल्कि उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ-साथ उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया।

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा ने शाह रुख खान की फिल्म कभी हां कभी ना से डेब्यू किया था। फिल्म में उनका किरदार एना दर्शकों को काफी पसंद आया था। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी को सराहा गया। फिल्म की सफलता के साथ-साथ एक्ट्रेस का स्टारडम भी बढ़ा। फिर उन्होंने जज्बात और वादे इरादे जैसी मूवीज में काम किया। मगर इन दोनों फिल्मों ने खास सफलता हासिल नहीं की।