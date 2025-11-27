Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहली फिल्म से बनी स्टार, 30 साल बड़े शख्स से शादी कर इंडस्ट्री से हुईं दूर, अब क्या कर रहीं 90s की ये हीरोइन?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:12 AM (IST)

    बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा ने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था जिसके बाद वह छा गई थीं। मगर फिल्मों में ज्यादा एक्टिव रहने की बजाय उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी।  

    prefferd source google
    Hero Image

    बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पहली फिल्म किसी को स्टार बनाता है तो किसी को गुमनाम। इस बात में कोई दोराय नहीं है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी बहुत कम कलाकारों को आगे फिल्में ऑफर होती हैं। मगर जो पहली ही फिल्म से स्टार बने और फिर खो जाए तो हैरानगी की बात होती है। 90 के दशक में एक ऐसी ही अदाकारा आई थीं, जिनकी पहली फिल्म हिट रही और वह दर्शकों के दिलों पर छा गईं, लेकिन बाद में उनका स्टारडम कहीं खो से गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शादी की, तलाक हुआ और फिर कमबैक भी किया, लेकिन पहले जैसा स्टारडम नहीं मिला। इस अदाकारा ने शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) के साथ डेब्यू करने से पहले टीवी पर राज किया, कई बड़े ऐड्स के जरिए पहचान हासिल की, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड में अपने काम से ज्यादा वह अपनी निजी जिंदगी के लिए चर्चा में रहीं।

    पहली फिल्म से बनी थीं स्टार

    हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं, वो हैं 1994 में आई फिल्म कभी हां कभी ना (Kabhi Haan Kabhi Naa) की एना उर्फ सुचित्रा कृष्णमूर्ति (Suchitra Krishnamoorthi)। वह न केवल एक एक्ट्रेस और मॉडल रहीं, बल्कि उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी। हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ-साथ उन्होंने टीवी शोज में भी काम किया।

    Kabhi Haa Kabhi Naa

    हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा ने शाह रुख खान की फिल्म कभी हां कभी ना से डेब्यू किया था। फिल्म में उनका किरदार एना दर्शकों को काफी पसंद आया था। उनकी खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी को सराहा गया। फिल्म की सफलता के साथ-साथ एक्ट्रेस का स्टारडम भी बढ़ा। फिर उन्होंने जज्बात और वादे इरादे जैसी मूवीज में काम किया। मगर इन दोनों फिल्मों ने खास सफलता हासिल नहीं की।

    यह भी पढ़ें- Shah Rukh Khan की हीरोइन ने प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री को बताया झूठा, ट्रोल होने के बाद मांगनी पड़ी माफी

    शादी के बाद छोड़ी थी इंडस्ट्री

    सुचित्रा ने करीब पांच साल का ब्रेक लिया और कन्नड़ फिल्मों की ओर रुख किया। इसी बीच 1999 में उन्होंने खुद से 30 साल बड़े मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर (Shekhar Kapur) से शादी कर ली और एक्टिंग से हमेशा के लिए किनारा कर लिया। मगर साल 2007 में दोनों का तलाक हो गया। पिंकविला को दिए इंटरव्यू में खुद सुचित्रा ने कहा था कि पति की वजह से उन्होंने एक्टिंग छोड़ी थी। शेखर नहीं चाहते थे कि वह एक्टिंग करे।

    Suchitra Krishnamoorthi

    अब क्या कर रही हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

    साल 2005 में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने फिर फिल्मों में वापसी की और अनिल कपूर के साथ मूवी माय वाइफ्स मर्डर में काम किया। वह फिल्मों में बराबर एक्टिव नहीं रहीं और ब्रेक के साथ काम किया, लेकिन इस बीच वह अपने दूसरे टैलेंट को टाइम देती रहीं। जी हां, एक्टिंग के अलावा सुचित्रा अब राइटर भी बन चुकी हैं। उन्होंने खुद पर ड्रामा क्वीन नाम से बायोग्राफी लिखी है जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष, करियर और तलाक के बारे में खुलकर बात की है। सुचित्रा को आखिरी बार ऑड कपल (Odd Couple) में देखा गया था। वह म्यूजिक इंडस्ट्री में भी एक्टिव हैं। 

    यह भी पढ़ें- शेखर कपूर से तलाक के बाद नए पार्टनर की तलाश में थीं सुचित्रा कृष्णमूर्ति, RGV को किया था प्रपोज