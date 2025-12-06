Shah Rukh Khan के बेटे Aryan Khan पर फिर आई मुसीबत, इस वायरल वीडियो के बाद शिकायत हुई दर्ज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान विवादों से गहरा नाता रहा है। पहले ड्रग्स केस, उसके बाद 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में रोल को लेकर विवाद और अब एक वायरल वीडियो ने फिर से आर्यन खान को मुसीबत में डाल दिया है।

बीते दिनों शाह रुख खान के बड़े बेटे और आर्यन खान (Aryan Khan) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा भड़क उठा था। अब ये मामला इतना ज्यादा गरमा गया है कि उनके खिलाफ एक वकील ने शिकायत दर्ज करवा दी है। इस वीडियो में ऐसा क्या था, चलिए बताते हैं:

आर्यन खान ने वीडियो में दिखाई थी मिडिल फिंगर? दरअसल आर्यन खान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बेंगलुरु के एक पब में हैं और कथित तौर पर उन्होंने क्राउड के बीच में पब्लिक इवेंट पर मिडिल फिंगर शो की है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा तो भड़का ही, लेकिन इसी के साथ उनके खिलाफ बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में ही शिकायत दर्ज करवाई गई है।

View this post on Instagram A post shared by Bharat Squad (@thebharatsquad) महिलाओं की गरिमा का किया अपमान? रिपोर्ट्स की मानें तो हुसैन ने अपनी शिकायत में ये कहा कि जब आर्यन खान ने ये जेस्चर किया, तो कथित तौर उस वक्त उस पब में कई महिलाएं भी मौजूद थीं। उन्होंने दावा किया है कि ये महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रासंगिक व्यवधानों के अधीन है। वकील ने कथित तौर पर अपने आरोप में आगे कहा कि, ये पब्लिकली लोगों को असज महसूस करवाना, शर्मसार और भावनात्मक सकंट पैदा करना है। उन्होंने कहा कि ये बेंगलुरु की साफ-सुथरी छवि को खराब करना है।