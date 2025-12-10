Language
    NYT 2025 की मोस्ट स्टाइलिश सितारों की लिस्ट में Shah Rukh खान का नाम शामिल, हासिल किया ये नंबर

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:23 AM (IST)

    60 साल की उम्र में शाह रुख खान एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में तो किंग खान अपना नाम पहले ही दर्ज करवा च ...और पढ़ें

    Hero Image

    शाह रुख खान का नाम सबसे स्टाइलिश सितारों की लिस्ट में शामिल/ फोटो- Instagram

    नई दिल्ली, प्रेट्र। शाह रुख खान को यूं ही बॉलीवुड का बादशाह नहीं कहा जाता है। समय-समय पर उन्होंने ये प्रूव किया है कि वह किंग की कुर्सी पर बैठने के हकदार क्यों हैं। दुनिया की सबसे मशहूर हस्तियों में तो शाह रुख खान अपना नाम पहले ही दर्ज करवा चुके हैं। अब एक्टर का नाम विश्व स्तर पर एक और सूची में हॉलीवुड स्टार्स के साथ शामिल हुआ है। वह दुनिया के सबसे स्टाइलिश सितारों में शामिल हो चुके हैं। स्टाइलिंग के मामले में शाह रुख खान ने कौन सा नंबर अचीव किया है, नीचे पढ़ें पूरी डिटेल्स:

    इन सितारों के साथ स्टाइलिश एक्टर्स में शाह रुख का नाम

    बालीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे केवल अभिनय के बादशाह ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्टाइल आइकॉन भी हैं। प्रतिष्ठित न्यूयार्क टाइम्स ने वर्ष 2025 की दुनिया की 67 सबसे स्टाइलिश हस्तियों की सूची जारी की है, जिसमें शाहरुख खान का नाम भी शामिल हैं।

    इस सूची में शाहरुख के साथ अंतरराष्ट्रीय सितारे सबरीना कारपेंटर, डोएची, विवियन विल्सन, निकोल शेर्जिंगर, वाल्टन गा¨गस, जेनिफर लारेंस, शाई गिलजियस अलेक्जेंडर, कोल एस्कोला और नोआ वाइल जैसी हस्तियां भी शामिल हैं।

    मेट गाला लुक की वजह से मिली ये जगह

    यह सूची उन व्यक्तित्वों को सम्मानित करती है, जिन्होंने फैशन, निजी अंदाज और उपस्थिति के माध्यम से वैश्विक मंच पर एक अनोखी पहचान स्थापित की है। 60 वर्षीय शाहरुख को विशेष रूप से उनके इस वर्ष आयोजित मेट गाला के शानदार पदार्पण के लिए सराहा गया। पहली बार इस प्रतिष्ठित फैशन समारोह में शिरकत करते हुए शाहरुख ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था।

    उन्होंने भारतीय डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी की बेमिसाल कारीगरी वाली पोशाक पहनी थी, जिसमें भारतीय सौंदर्य का ग्लोबल अंदाज झलक रहा था। उनका 'के' अक्षर वाला क्रिस्टल जड़ा पेंडेंट भी पूरे लुक की शोभा बढ़ाता दिखाई दे रहा था।

    शाह रुख खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह जल्द ही बेटी सुहाना खान के साथ फिल्म 'किंग' में दिखाई देंगी, जिसमें उनके साथ मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण भी है। पठान के बाद दूसरी बार सिद्धार्थ आनंद शाह रुख खान संग स्क्रीन पर मैजिक करते हुए दिखाई देंगे। 

