Aryan Khan ने भीड़ में इस शख्स को दिखाई थी 'मिडिल फिंगर', विवाद के बाद इस दोस्त ने दी सफाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान के लाडले और 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के डायरेक्टर आर्यन खान ने एक बार फिर से विवादों को गले लगाया है। उनकी बीते दिनों एक वीडियो सामने आई थी, जहां वह बेंगलुरु के एक पब में 'मिडिल फिंगर' शो करते हुए दिखाई दे रहे थे।

आर्यन खान की मिडिल फिंगर दिखाने वाली ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तुरंत विवाद खड़ा हो गया। आर्यन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले को बढ़ता देख अब हाल ही में आर्यन के करीबी दोस्त और राजनेता जमीर अहमद के बेटे ने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया है।

क्राउड को मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहे थे आर्यन जैद खान ने अपने दोस्त का 'मिडिल फिंगर' के विवाद पर बचाव करते हुए टीवी 9 कन्नड़ से बातचीत की और पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, "मैं आर्यन खान को बहुत सालों से जानता हूं। हम दोनों ने एक ही जगह से एक्टिंग सीखी है। उसने मुझे मैसेज किया था कि वह बेंगलुरु आ रहा है, तो हम दोनों ओपनिंग सेरेमनी में गए थे"।