Aryan Khan ने भीड़ में इस शख्स को दिखाई थी 'मिडिल फिंगर', विवाद के बाद इस दोस्त ने दी सफाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शाह रुख खान के लाडले और 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के डायरेक्टर आर्यन खान ने एक बार फिर से विवादों को गले लगाया है। उनकी बीते दिनों एक वीडियो सामने आई थी, जहां वह बेंगलुरु के एक पब में 'मिडिल फिंगर' शो करते हुए दिखाई दे रहे थे।
आर्यन खान की मिडिल फिंगर दिखाने वाली ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुई तुरंत विवाद खड़ा हो गया। आर्यन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले को बढ़ता देख अब हाल ही में आर्यन के करीबी दोस्त और राजनेता जमीर अहमद के बेटे ने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया है।
क्राउड को मिडिल फिंगर नहीं दिखा रहे थे आर्यन
जैद खान ने अपने दोस्त का 'मिडिल फिंगर' के विवाद पर बचाव करते हुए टीवी 9 कन्नड़ से बातचीत की और पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, "मैं आर्यन खान को बहुत सालों से जानता हूं। हम दोनों ने एक ही जगह से एक्टिंग सीखी है। उसने मुझे मैसेज किया था कि वह बेंगलुरु आ रहा है, तो हम दोनों ओपनिंग सेरेमनी में गए थे"।
उन्होंने बेंगलुरु के पब में असल में क्या हुआ था, उसके बारे में भी पूरी डिटेल्स दी। आर्यन के दोस्त ने कहा, "हमने जितना सोचा था उस पब में उससे ज्यादा लोग थे। आर्यन ने कहा था कि अगर वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, तो वह ये नहीं कर पाएंगे। आर्यन के मैनेजर जो उनके दोस्त भी हैं, वह जगह से लोगों को हटाने के लिए गए और काफी लंबे समय तक नहीं आए। हम दोनों बालकनी में ये देखने गए थे कि आखिर हुआ क्या है। तो आर्यन ने वह अपने दोस्त को दिखाया, वह लोगों को नहीं दिखा रहा था"।
किसने करवाई थी आर्यन खान के खिलाफ शिकायत दर्ज?
सैंकी रोड के निवासी और पेशे से वकील ओवैज हुसैन एस ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महानिदेशक, बेंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन और कर्नाटक राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने आर्यन के इस जेस्चर को महिलाओं की गरिमा का अपमान बताया था।
