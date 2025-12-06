Language
    'मैंने सारे एपिसोड देखे...', काजोल-ट्विंकल खन्ना के चैट शो में जाने से Shah Rukh Khan ने किया साफ इनकार, खुद बताई वजह

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    काजोल और ट्विंकल खन्ना के चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल (Two Much with Kajol and Twinkle) में कई सेलिब्रिटीज आ गए हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता शाह ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना का चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के चैट शो में अभी तक कई बड़े स्टार्स आ चुके हैं। सैफ अली खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और कई स्टार्स आ चुके हैं। मगर अभी तक काजोल के बेस्ट फ्रेंड शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) नहीं आए हैं।

    हाल ही में, शाह रुख खान ने काजोल और ट्विंकल के चैट शो का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है।

    क्यों काजोल के चैट शो का हिस्सा नहीं होंगे शाह रुख?

    शाह रुख खान ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि वह यूं तो इस चैट शो के सारे एपिसोड देखते हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसकी वजह से अभिनेता बुरा महसूस कर रहे हैं। बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में शाह रुख खान ने कहा, "मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं तो मैंने उन्हें बताया। मैं घायल भी हो गया था।" इंटरव्यू में मौजूद काजोल ने भी कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह बस टाइमिंग की बात थी।"

     

    शाह रुख खान ने आगे कहा, "मुझे सच में बहुत बुरा लगा। मुझे इसमें आना अच्छा लगता लेकिन खाना खाने वाले हिस्से को छोड़कर। बहुत सारा खाना होता है। मैं आपसे (काजोल) और ट्विंकल से माफी चाहता हूं। मुझे शो में होना चाहिए था। बस आपको बता दूं, मैंने सारे एपिसोड देखे हैं। मैं देख रहा हूं। बस मेरा अफसोस है कि मैं शो में नहीं था।"

    शाह रुख खान की अपकमिंग मूवी

    हाल ही में शाह रुख खान और काजोल को लंदन में सम्मान मिला। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 30 साल पूरे होने पर राज और सिमरन का स्टैच्यू बनाया गया जिसका अनावरण शाह रुख और काजोल ने किया था। इन दिनों एक्टर किंग मूवी की शूटिंग में बिजी हैं।

