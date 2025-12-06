'मैंने सारे एपिसोड देखे...', काजोल-ट्विंकल खन्ना के चैट शो में जाने से Shah Rukh Khan ने किया साफ इनकार, खुद बताई वजह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और ट्विंकल खन्ना का चैट शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल के चैट शो में अभी तक कई बड़े स्टार्स आ चुके हैं। सैफ अली खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, अनन्या पांडे, जाह्नवी कपूर और कई स्टार्स आ चुके हैं। मगर अभी तक काजोल के बेस्ट फ्रेंड शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) नहीं आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में, शाह रुख खान ने काजोल और ट्विंकल के चैट शो का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। क्यों काजोल के चैट शो का हिस्सा नहीं होंगे शाह रुख? शाह रुख खान ने एक हालिया इंटरव्यू में रिवील किया है कि वह यूं तो इस चैट शो के सारे एपिसोड देखते हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसकी वजह से अभिनेता बुरा महसूस कर रहे हैं। बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ बातचीत में शाह रुख खान ने कहा, "मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूं तो मैंने उन्हें बताया। मैं घायल भी हो गया था।" इंटरव्यू में मौजूद काजोल ने भी कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह बस टाइमिंग की बात थी।"