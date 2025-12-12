Kis Kisko Pyaar Karoon 2 X Review: कपिल को हल्के में लेना 'धुरंधर' को पड़ेगा भारी? ऑडियंस ने सुनाया अपना फैसला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के साथ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर चौथे सीजन के साथ वापसी करें, उससे पहले वह बिग स्क्रीन पर लौट आए हैं। उनकी कॉमेडी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें वह एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने की उम्मीद के साथ लौटें हैं।

किस-किसको प्यार करूं पर आया ऑडियंस का रिव्यू किसी भी स्टार के लिए दर्शक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपनी फिल्म उन तक पहुंचाने के लिए सितारे जमकर मूवी का प्रमोशन भी करते हैं। कपिल शर्मा ने भी आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी के साथ मिलकर जगह-जगह जाकर फिल्म का प्रमोशन किया, लेकिन ये उनके किसी भी काम नहीं आया। उनकी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है।

कॉमेडी मर चुकी है-यूजर्स दूसरे यूजर ने लिखा, "किस-किसको प्यार करूं 2 एक आउटडेटेड फिल्म है- ये फिल्म उदाहरण हैं कि कैसे अच्छी मूवी को बिगाड़ना है। पहले ही फ्रेम से आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप सिनेमा के एक बुरे सपने में फंस चुके हैं। कॉमेडी मर चुकी है, डायलॉग्स क्रिंज हैं और इतनी ओवरएक्टिंग है कि आपको देखते हुए पेनफुल लगेगा। कपिल शर्मा ने चीजों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वह भी हेल्पलेस लग रहे हैं"।

एक अन्य यूजर ने लिखा, "किस-किसको प्यार करूं 2 ने पूरी तरह से निराश किया है। कहीं-कहीं पर फनी चीजें हैं, लेकिन इसी राइटिंग बहुत ही वीक है। कपिल शर्मा मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब वीक हैं"।