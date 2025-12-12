Language
    Kis Kisko Pyaar Karoon 2 X Review: कपिल को हल्के में लेना 'धुरंधर' को पड़ेगा भारी? ऑडियंस ने सुनाया अपना फैसला

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    Kis Kisko Pyaar Karoon 2 X Review: कपिल शर्मा अपने करियर की सबसे सफल फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' के सीक्वल के साथ लौट चुके हैं। उनकी इस मूवी की टक् ...और पढ़ें

    किस-किसको प्यार करूं 2 पर दर्शकों ने सुनाया अपना फैसला/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के साथ नेटफ्लिक्स (Netflix) पर चौथे सीजन के साथ वापसी करें, उससे पहले वह बिग स्क्रीन पर लौट आए हैं। उनकी कॉमेडी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसमें वह एक बार फिर लोगों को गुदगुदाने की उम्मीद के साथ लौटें हैं।

    हालांकि, वह 'धुरंधर' की दीवानगी के बीच अपनी फिल्म के साथ लोगों को हंसाने में कामयाब हुए या नहीं, इसका फैसला ऑडियंस ने एक्स अकाउंट पर दे दिया है। दर्शकों को 'किस किसको प्यार करूं 2' कैसी लगी और क्या 'धुरंधर' को टक्कर देती हुई मूवी अच्छी ओपनिंग ले पाएगी, इसका फैसला भी उन्होंने कर दिया है।

    किस-किसको प्यार करूं पर आया ऑडियंस का रिव्यू

    किसी भी स्टार के लिए दर्शक सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अपनी फिल्म उन तक पहुंचाने के लिए सितारे जमकर मूवी का प्रमोशन भी करते हैं। कपिल शर्मा ने भी आयशा खान, त्रिधा चौधरी और पारुल गुलाटी के साथ मिलकर जगह-जगह जाकर फिल्म का प्रमोशन किया, लेकिन ये उनके किसी भी काम नहीं आया। उनकी फिल्म 'किस-किसको प्यार करूं 2' को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया है।

    एक यूजर ने लिखा अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "बहुत ही घटिया...कहानी एकदम फोर्स लग रही है, चुटकुले वहीं घिसे-पिटे हैं और डायलॉग्स तो बहुत ही क्रिंज हैं। यहां तक की एक्टर्स भी काफी इम्बेरेस्ड कर रहे हैं। इस फिल्म को डिजास्टर बनने से कोई नहीं बचा सका"।

    कॉमेडी मर चुकी है-यूजर्स

    दूसरे यूजर ने लिखा, "किस-किसको प्यार करूं 2 एक आउटडेटेड फिल्म है- ये फिल्म उदाहरण हैं कि कैसे अच्छी मूवी को बिगाड़ना है। पहले ही फ्रेम से आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप सिनेमा के एक बुरे सपने में फंस चुके हैं। कॉमेडी मर चुकी है, डायलॉग्स क्रिंज हैं और इतनी ओवरएक्टिंग है कि आपको देखते हुए पेनफुल लगेगा। कपिल शर्मा ने चीजों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वह भी हेल्पलेस लग रहे हैं"।

    एक अन्य यूजर ने लिखा, "किस-किसको प्यार करूं 2 ने पूरी तरह से निराश किया है। कहीं-कहीं पर फनी चीजें हैं, लेकिन इसी राइटिंग बहुत ही वीक है। कपिल शर्मा मूवी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन बाकी सब वीक हैं"।

    फिल्म देखकर आए एक और दर्शक ने लिखा, "घटिया सीक्वल... किस किसको प्यार करूं की शुरुआत कुछ अच्छे जोक्स के साथ होती है, लेकिन इंटरवल तक ह्यूमर बिल्कुल ही बैठ चुका है। स्टोरी रिपीट हो रही है और फिल्म क्लाइमेक्स के बाद भी काफी खिंचती चली जाती है"।

    अखंडा 2 (Akhanda 2) के साथ बड़े पर्दे पर टक्कर लेने वाली 'किस किसको प्यार करूं' के इस सीक्वल ने दर्शकों को तो निराश किया है, अब देखना ये है कि 'धुरंधर' के सामने ये कितना कमाती है।

