Dhurandhar में Akshaye Khanna को थप्पड़ मारने के बाद बुरा हो गया था सौम्या टंडन का हाल, फिर ऐसे दिया परफेक्ट शॉट
Saumya Tandon On Slapping Akshaye Khanna: टेलीविजन शो भाभीजी घर पर हैं एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने धुरंधर में अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की वाइफ का ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' में भाभीजी घर पर हैं फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सबका ध्यान खींचा, उन्होंने फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए खतरनाक रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री मूवी में गजब की लग रही है, लेकिन एक सीन है जो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वे अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, टंडन ने आदित्य धर की डायरेक्टोरियल फिल्म के सेट पर काम करने के अपने इंटेंस अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने खन्ना के साथ उनकी अचानक बनी केमिस्ट्री और आइकॉनिक 'थप्पड़ वाले सीन' के बारे में भी बताया।
सौम्या को नहीं पता थी फिल्म की स्क्रिप्ट
टंडन ने माना कि वह थोड़ी हिचकिचा रही थीं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनका रोल छोटा है और स्क्रिप्ट को सीक्रेट रखा गया था। उन्होंने यह रोल डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करने की इच्छा के कारण लिया, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है। खास बात यह है कि टंडन को यह भी नहीं बताया गया था कि फिल्म बाद में दो हिस्सों में बनेगी। टंडन ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनाई गई थी क्योंकि इसे सीक्रेट रखना था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे इसे दो हिस्सों में बनाने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं बताई गईं। मुझे बस कहानी और अपना रोल पता था। शुरू में मेरा रिएक्शन था कि यह एक छोटा रोल है, लेकिन मैं आदित्य के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं। आदित्य ने मुझसे कहा कि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है'।
Agreed.— Saumya Tandon (@saumyatandon) December 10, 2025
In the universe Dhurandhar is set in, with the societal norms the director chose to depict, it is a male-dominated world , yet the women are treated with dignity. They aren’t beaten, objectified, or shown as one of many wives, even though that society could have allowed… https://t.co/mzSZ2I3N7q
यह भी पढ़ें- Spoiler Alert: धुरंधर की ये कड़ियां खोल देंगी दिमाग, रणवीर के कैरेक्टर से लेकर गाने तक, नहीं जानते होंगे आप!
टंडन ने यह भी बताया कि वह अक्षय खन्ना और उनके बेहतरीन काम की बहुत इज्जत करती हैं। उन्होंने कहा, 'लोग मेल-डोमिनेटेड फिल्म और मिसोजिनी के बीच का फर्क नहीं समझते। ये दोनों बहुत अलग-अलग चीजें हैं। मिसोजिनी तब होती है जब महिलाओं को नीचा दिखाया जाता है और यह फिल्म ऐसा नहीं करती है। हां, फिल्म में पुरुषों का बहुत ज्यादा रोल है, लेकिन महिलाओं के साथ इ्ज्जत से पेश आया जाता है। सोचिए लयारी में एक आदमी है जिससे सब डरते हैं और उसकी पत्नी सबके सामने हॉस्पिटल में उसे थप्पड़ मार देती है। फिर भी वह कुछ नहीं कहता'।
अक्षय को थप्पड़ मारने में लग रहा था डर
सौम्या ने थप्पड़ मारने वाले सीन के बारे में बताया, 'मैं अक्षय से मिली भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे बीच अच्छी केमिस्ट्री रही, बस आंखों से ही। शुरुआत में, मैं थप्पड़ वाले सीन को बनावटी कर रही थी, फिर आदित्य ने कहा इसे बनावटी मत बनाओ, बस मार दो। फिर मैंने अक्षय को देखा और उनसे पूछा कि क्या मैं यह कर दूं। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैंने थप्पड़ मार तो दिया लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ लेकिन बस मैंने वो कर दिया'।
'धुरंधर' के बारे में
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज हुई और नेटिजन्स और इंडस्ट्री के लोगों से पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 350 करोड़ रुपये कमा लिए हैं वहीं दुनियाभर में इसकी कमाई 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, राकेश बेदी, गौरव गेरा, सारा अर्जुन मुख्य भूमिकाओं में हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।