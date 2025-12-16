Dhurandhar में Akshaye Khanna को थप्पड़ मारने के बाद बुरा हो गया था सौम्या टंडन का हाल, फिर ऐसे दिया परफेक्ट शॉट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'धुरंधर' में भाभीजी घर पर हैं फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने सबका ध्यान खींचा, उन्होंने फिल्म में अक्षय खन्ना द्वारा निभाए गए खतरनाक रहमान डकैत की पत्नी उल्फत का किरदार निभाया है। दोनों की केमिस्ट्री मूवी में गजब की लग रही है, लेकिन एक सीन है जो काफी वायरल हो रहा है जिसमें वे अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारती नजर आ रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में, टंडन ने आदित्य धर की डायरेक्टोरियल फिल्म के सेट पर काम करने के अपने इंटेंस अनुभव के बारे में बात की। उन्होंने खन्ना के साथ उनकी अचानक बनी केमिस्ट्री और आइकॉनिक 'थप्पड़ वाले सीन' के बारे में भी बताया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सौम्या को नहीं पता थी फिल्म की स्क्रिप्ट टंडन ने माना कि वह थोड़ी हिचकिचा रही थीं क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उनका रोल छोटा है और स्क्रिप्ट को सीक्रेट रखा गया था। उन्होंने यह रोल डायरेक्टर आदित्य धर के साथ काम करने की इच्छा के कारण लिया, जिन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि उन्होंने पहले कभी ऐसा किरदार नहीं निभाया है। खास बात यह है कि टंडन को यह भी नहीं बताया गया था कि फिल्म बाद में दो हिस्सों में बनेगी। टंडन ने कहा, 'सच कहूं तो, मुझे पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुनाई गई थी क्योंकि इसे सीक्रेट रखना था। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे इसे दो हिस्सों में बनाने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स मुझे नहीं बताई गईं। मुझे बस कहानी और अपना रोल पता था। शुरू में मेरा रिएक्शन था कि यह एक छोटा रोल है, लेकिन मैं आदित्य के साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि वह मेरे पसंदीदा डायरेक्टर्स में से एक हैं। आदित्य ने मुझसे कहा कि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है'।

अक्षय को थप्पड़ मारने में लग रहा था डर सौम्या ने थप्पड़ मारने वाले सीन के बारे में बताया, 'मैं अक्षय से मिली भी नहीं थी लेकिन फिर भी हमारे बीच अच्छी केमिस्ट्री रही, बस आंखों से ही। शुरुआत में, मैं थप्पड़ वाले सीन को बनावटी कर रही थी, फिर आदित्य ने कहा इसे बनावटी मत बनाओ, बस मार दो। फिर मैंने अक्षय को देखा और उनसे पूछा कि क्या मैं यह कर दूं। इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल। मैंने थप्पड़ मार तो दिया लेकिन उसके बाद मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ लेकिन बस मैंने वो कर दिया'।