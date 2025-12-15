Spoiler Alert: धुरंधर की ये कड़ियां खोल देंगी दिमाग, रणवीर के कैरेक्टर से लेकर गाने तक, नहीं जानते होंगे आप!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अच्छी फिल्मों का आना किसे कहते हैं...या अच्छी फिल्मों की परिभाषा आपकी नजर में क्या है? अगर इस सवाल का जवाब इस वक्त आप अपने जहन में ला रहे हैं, तो जरूर लाइए और ये सोचिए कि आखिर धुरंधर जैसी फिल्मों में ऐसी क्या खास बात रही, जो इस फिल्म को दर्शकों ने हाथोंहाथ लिया है। 'Content is the King', ये बात पिछले कई सालों से कही जा रही है और धुरंधर (Dhurandhar) के बाद ये सच भी हुआ है। फिल्म में ऐसा सस्पेंस और कहानी का कॉकटेल किया गया कि दर्शक सिनेमाघरों में अपनी सीट पर थमकर रह गए। आज हम आपको धुरंधर की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। हालांकि हम ये कोई स्पोइलर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिल्म का अगला पार्ट (Dhurandhar Part 2) आना अभी बाकी है लेकिन जो वजहें सामने आई हैं, उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। फिल्म में कई जानकारियां छिपी हुई हैं, जिन्हें हमने डिकोड करने की कोशिश की है...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Epic URI x Dhurandhar crossover vibes! pic.twitter.com/gWoeQBX13X — ModernYogi (@mayank_b_) December 9, 2025 जसकीरत सिंह रंगी- फिल्म में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के किरदार का नाम यूं तो हमजा अली मजारी है। हालांकि फिल्म के आखिर में एक और खुलासा होता है कि आखिर रणवीर सिंह को स्पाई बनाकर पाकिस्तान भेजा गया तो उससे पहले उनकी पहचान क्या थी। ये खुलासा फिल्म में होता है कि रणवीर के असल किरदार का नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो हमजा बनने से पहले का है। यही नाम फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में सामने आया था। हो सकता है कि अब उरी और धुरंधर यूनिवर्स का कोई कनेक्शन हो। वहीं जसकीरत के किरदार को लेकर भी काफी कुछ कहा जा रहा है कि शायद उनके परिवार के साथ इतना कुछ हुआ इसलिए वो ऐसे बने या हो सकता है कि फ्लैशबैक में कहानी जाएगी जहां जसकीरत के किरदार की परतें हटेंगी और सच सामने आएगा।

फिल्म के टाइटल ट्रैक में छिपा है राज फिल्म के टाइटल ट्रैक (Dhurandhar Songs) को भी अगर आप ध्यान सुनेगें तो यहां आपको एक वर्ड प्ले सुनाई देगा। हालांकि हो सकता है कि ये एक इत्तेफाक हो, लेकिन जब आप फिल्म के टाइटल ट्रेक (Dhurandhar Title Track), खासकर गाने के रैप को आप सुनेंगे तो वहां आपको 'धु-रन-धर' सुनाई देगा। अब इसमें रणवीर सिंह के नाम का रन और आदित्य धर (Aditya Dhar) के सरनेम का इस्तेमाल किया गया है। अब ये महज एक इत्तेफाक भी सकता है।

मीम के पीछे छिपी कहानी इस्लामाबाद की रहने वाली एक इंफ्लुएंसर हैं वाशमा बट, जिनके नाम पर काफी मीम बने थे। एक लड़के ने सोशल मीडिया पर वाशमा बट (Washma Butt) के नाम का मजाक बनाते हुए कहा था कि 'वॉश इट योरसेल्फ'। इस पर काफी मीम बने थे और अब उसी का इस्तेमाल धुरंधर में किया गया है। इसे भी फिल्म में जब नोट किया गया, तब लोगों को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला।

फिल्म के टाइटल का सच क्या है? फिल्म का टाइटल है धुरंधर। असल में अब इसके पीछे भी इंटरनेट पर अलग चर्चा हो रही है। दरअसल लोगों का मानना है कि धुरंधर टाइटल में डूरंड लाइन को मिक्स किया गया है। अब सवाल ये है कि डूरंड लाइन क्या है। दरअसल डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगभग 2,600 किलोमीटर लंबी सीमा है जो दोनों देशों की सीमा रेखा है और 1893 में ब्रिटिश भारत और ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाजित की गई थी। हालांकि 1947 के बाद से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इसको लेकर समय-समय पर विवाद होता रहा है।